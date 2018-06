Scurti rimbrotta Di Michele: «Prova in ogni modo a inquinare l'immagine della città»

TERMOLI. Dopo quanto affermato dalla dirigente del settore contabile Carmela Cravero, stavolta a rispondere al portavoce del Movimento 5 Stelle sulla presunta (e poi smentita) crisi finanziaria al Comune di Termoli è il consigliere di maggioranza e presidente della II Commissione, Oscar Scurti.

«Ci prova in ogni modo il consigliere Nick di Michele ad inquinare l’immagine della nostra bellissima città seppure consapevole che il linguaggio d’odio che utilizza lo ha già portato a sbagliare innumerevoli volte.

Adesso, come già aveva fatto in passato, parte all’attacco dei conti del Comune di Termoli e, anche questa volta, dopo aver prospettato scenari apocalittici di catastrofe finanziaria e disastri vari, è stato puntualmente smentito dai fatti oltre che dalla stessa dirigente Cravero che ha dovuto spiegargli punto per punto come il Comune e questa Amministrazione, che a lui piaccia o no, stanno lavorando bene e sempre nel rispetto delle leggi contabili, con attenzione ai conti e non ha alcun problema finanziario.

Come nel caso dell’allarme acqua inquinata, risultata poi balneabile, come l’attacco (ridicolo) alle fioriere sui lampioni, dono di un privato e arredo di oggettiva bellezza per la nostra città, come i reiterati attacchi all’Amministrazione per incarichi o progetti, che si sono risolti sempre in un fuoco di paglia con tanto di sentenza di assoluzione ed assoluto mutismo da parte del consigliere.

Forse il consigliere credeva di aver fatto chissà quale scoperta intercettando la lettera, per altro riservata, (signor Di Michele secondo lei è lecito rendere pubblico un documento riservato?) inviata dalla dirigente ma, spiace dirlo, non è niente di nuovo così come spiegato dalla stessa dott.ssa Cravero, perché queste comunicazioni avvengono in ogni Comune per sollecitare i dirigenti ai propri adempimenti.

Quello che invece si manifesta ancora una volta è la bramosia del consigliere di apparire sui giornali per dire tutto e il contrario di tutto.

Del resto questa è la linea dei suoi leader: no euro, sì euro, no Lega, sì Lega, NO PD, SÍ PD e molto altro.

Oltre che dare l’ennesimo esempio di politica strumentale, fatta con un linguaggio che, per quanto si sforzi, continua ad essere sempre il solito mentre quello dei suoi leader nazionali si sta evolvendo (lui parla da 4 anni di scatolette di tonno per citare la trasparenza, punto programmatico di questa Amministrazione e pratica rispettata quotidianamente), e soprattutto basato sempre sulla negatività. Forse non ha capito il consigliere Di Michele che così facendo non sortisce alcun effetto sull’Amministrazione ma contribuisce a dare un’immagine negativa di Termoli arrecando danni alle categorie che maggiormente traggono profitto dal potenziale attrattivo della città.

Forse il vero motivo del nervosismo e dello stato di agitazione di Di Michele sono le cose che questa amministrazione sta portando a termine: gli asfalti in moltissime zone della città, la riqualificazione del parco comunale che era stato lasciato all’abbandono, la riqualificazione di aree cittadine come il terzo corso, il lungomare nord, il coinvolgimento delle associazioni nella programmazione culturale, i nuovi parchi giochi per i bambini e molto altro.

Sicuramente ci sono cose da migliorare ma possiamo farlo solo con la collaborazione di cittadini e politici positivi e propositivi, degli attacchi sterili e inutili non sappiamo che farcene e aspettiamo ancora da parte del consigliere Di Michele almeno una proposta costruttiva e realizzabile per la nostra bellissima città, cosa che fino ad oggi non è ancora arrivata».