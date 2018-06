Continua il senso di responsabilità dell’amministrazione comunale

PORTOCANNONE. Non si smorza la condotta responsabile dell’amministrazione Caporicci.

Prim’ancora della dichiarazione di dissesto finanziario, avvenuta nella primavera 2017, il sindaco e gli assessori della giunta hanno rinunciato con delibera n. 86 del 13 agosto 2016, esecutiva ai sensi di legge, a percepire le indennità per la durata del loro mandato.

Con una delibera di qualche giorno fa, in considerazione delle scarse entrate finanziarie dell'Ente ed a fronte delle sempre maggiori richieste di carattere socio-assistenziale da erogarsi alla popolazione amministrata, di necessitare di maggiori disponibilità finanziarie da destinarsi alle attività, gli amministratori hanno confermato questa rinuncia anche per l’anno 2018.

Parliamo del sindaco (€ 6.904,32), vicesindaco (2.739,00) e assessore (€ 998,20).

Col provvedimento, si decide di quindi di voler destinare il fondo derivante dalla mancata percezione delle indennità di che trattasi quantificabile in €. 10.631,52 per l ‘annualità 2018 ad attività di sostegno alle fasce svantaggiate della popolazione, nel pieno rispetto del dettato del Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici di carattere socio assistenziale e a ulteriori esigenze di rilevanza sociale come di seguito specificato: Compartecipazione per contenimento della spesa Trasporto e Mensa Scolastica: € 3.050,52; Assistenza generica famiglie indigenti: € 4.081,00; Assistenza farmaceutica famiglie indigenti: € 2.000,00; Interventi generici di interesse socio-culturale € 1.000,00; Acquisto derrate alimentari per famiglie indigenti: € 500,00.