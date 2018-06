La quarta Commissione consiliare a lavoro, Patrizia Manzo (M5S) soddisfatta

CAMPOBASSO. Giornata importante, quella di ieri, per il governo regionale. A mettersi all’opera, per la prima volta in questa nuova legislatura, è stata infatti la quarta Commissione consiliare; quella, cioè, che si occuperà per i prossimi cinque anni delle tematiche e dei progetti legati al sociale.

Soddisfatta dell’inizio dei lavori Patrizia Manzo, portavoce del Movimento Cinque Stelle:

“Oggi i primi lavori della IV commissione consiliare. Una commissione che ho voluto riconfermare dopo l'esperienza della legislatura passata per le sue deleghe legate al sociale e alla sanità. Ho trovato dei membri commissari sensibili a molti temi che affliggono la nostra regione e mi auguro si possa lavorare con loro attraverso proposte concrete”.

“Ammetto - conclude la Manzo - che per la prima volta l'assessore alle politiche sociali ha partecipato spontaneamente ai lavori di commissione. Auguro a tutti i membri un buon lavoro!”