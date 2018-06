Amministrative Guglionesi, M5s: con Senese cambio di rotta rispetto a precedenti amministrazioni

GUGLIONESI. Mancano una manciata di ore alle elezioni amministrative che si svolgeranno domenica 10 giugno a Guglionesi. Ecco l'appello al voto della lista del Movimento 5 stelle che vede Giuliana Senese come candidata sindaco: «Giuliana Senese, medico pediatra classe '60, domenica 10 Giugno potrebbe diventare il primo sindaco donna della storia di Guglionesi. E Guglionesi potrebbe essere il primo comune a 5 Stelle del Molise.

Su cinque liste in gara per le Amministrative, quella del MoVimento 5 Stelle guidata dalla Senese è l'unica ad avere un simbolo nazionale e una squadra forte alle spalle, a tutti i livelli istituzionali.

Un programma ricco di proposte concrete e obiettivi raggiungibili, depositato prima di tutti gli altri gruppi candidati. Interventi immediati sulla sicurezza, investimenti sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulle fonti di energia rinnovabili, ma prima di tutto l'intenzione di ottenere una bonifica reale della vecchia discarica che rientra tra i terreni più inquinati d'Italia. Per la stessa ragione, la squadra di Giuliana Senese propone nel suo programma un monitoraggio ambientale costante per la tutela della salute pubblica.

Questi ultimi due aspetti, in particolare, rappresenterebbero il vero grande cambio di rotta rispetto alle amministrazioni precedenti. Interventi forti ed urgenti quelli sulla salute e l'ambiente, che i guglionesani non possono più attendere, e che saranno presi in carico anche a Roma, con Antonio Federico in Commissione Ambiente e Luigi Di Marzio in Commissione Sanità. Garanzie che solo il MoVimento 5 Stelle, in questo momento, può offrire ai cittadini.

Il programma di Giuliana Senese e i candidati della lista a 5 Stelle per Guglionesi, sono l'unica vera certezza di cambiamento nella gestione amministrativa della città. Le proposte sulla politica sociale, sui servizi al cittadino, sullo sviluppo turistico, sulla valorizzazione del territorio e sulla rivalutazione dell'antico borgo, sono idee possibili.

Ecco i nomi dei candidati: Maria Rosaria D'Auria, Fernando Di Narzo, Maurizio Di Ninno, Giuseppe Fortunato, Gabriele Fusco, Lucia Landolfi, Vincenzo Lorito, Giovanni Mammarella, Maria Angela Pace, Lina Maddalena Romano, Giuseppe Rulli, Giuseppe Totaro.

Un gruppo di persone che si candida ad amministrare il comune, senza secondi fini e in perfetta sinergia con i portavoce del M5S in Consiglio regionale e in Parlamento, rappresentano la grande opportunità di cambiamento che i guglionesani non possono lasciarsi sfuggire.

