Dopo 47 anni cala il sipario sull'impegno «comunale» di Antonio Lucarelli

GUGLIONESI. Domenica 10 giugno, i cittadini di Guglionesi saranno chiamati alle urne per il rinnovo del sindaco e della giunta comunale. In questo scenario, queste elezioni vedono l’addio alla politica attiva del vice sindaco Antonio Lucarelli.

Appende le scarpette al chiodo per lasciare “spazio ai più giovani. Lascio loro la voglia di far politica, la loro voglia di mettersi in gioco per il bene del nostro paese”.

Una vita, quella di Lucarelli, spesa appunto tra le file della politica. Il suo debutto avvenne nel lontano 1971, come vice sindaco del suo comune di appartenenza, e poi nella politica guglionesana dagli anni ’80, quando vi si trasferì.

“Ho iniziato a far politica quando avevo 8 anni- racconta Antonio Lucarelli- nel lontano 1948, e sono state pochissime le volte in cui non mi sono ricandidato. Le dico, sto facendo una ricerca in archivio per ricordare quante volte non sono stato presente nell’amministrazione del paese (ride, n.d.r.)”. Inizia il suo percorso in politica attaccando i manifesti e portando la colla a otto anni per la battaglia vinta da De Gaspari, nel ’48 con i democristiani, negli anni ’70 milita nella DC con una lista del paese “Superamento delle correnti di potere” e alla fine degli anni ’80 entra a far parte di Alleanza Nazionale, grazie all’invito del politologo Domenico Fisichella.

Una carriera lunga quasi mezzo secolo, che l’ha portato più volte a calcare il pavimento della casa municipale di Guglionesi, sia come amministratore sia come oppositore.

La scelta di non presentare la sua candidatura è dovuta sia al fatto di dar spazio alle giovani leve sia perché “ci sarebbe stata un’incompatibilità a livello di tipo familiare. Tutto questo, però, non significa che io abbandoni la politica. Non sarò più amministratore ma prenderò il posto, lasciato vuoto da qualche anno nel consiglio comunale, che quasi sempre è deserto, di un amico che era l’unico a frequentare appunto i consigli, l’amico Silvio Mammarella”.

Lei è stato impegnato sia a livello politico che amministrativo.

Sì, sono stato impegnato in tante battaglie, dalle regionali alle provinciali e ovviamente alle comunali. Dopo tanti anni di politica attiva voglio fare un passo indietro ma non lascio il mio gruppo, e chiunque vinca, perché se vorranno e ritengono che io possa esser utile per qualche motivo, se non altro per qualche informazione, io sarò a disposizione di tutti.

Nell’ultimo periodo, lei è stato molto attivo sui social. Cercava di comunicare con tutti, anche se più volte è stato attaccato e, soprattutto cercava di esser sempre sul pezzo per quanto riguarda qualche informazione utile alla collettività, come ad esempio la situazione della mancanza dell’acqua. Credo che ai più mancheranno questi interventi. Lei cosa pensa?

Mi sono reso conto che la comunicazione nella nostra giunta è stata alquanto carente. I comuni piccoli, come il nostro, non possono permettersi un ufficio stampa del sindaco e seppure avessimo un sito internet e un’app, My Guglionesi, le carenze ci sono state, devo ammetterlo! Proprio per questo, nel programma della lista Guglionesi del cuore, ho voluto fortemente che la comunicazione venisse inserita e mi auguro che chiunque vinca, curi quest’aspetto così importante. L’informazione è importantissima e proprio per questo mi sono accorto che qualche bando riceveva poche domande, per esempio quello sul consumo del metano che per un paio di anni non ha visto richieste. Così ho iniziato a utilizzare i social, cercando di dare tutte le informazioni nel minimo dettaglio.

Cosa risponde a chi afferma che lei cede la sua eredità a suo figlio Domenico Lucarelli, candidato consigliere nella lista Guglionesi nel cuore? Le sembra una provocazione?

Per me non è né un attacco né una provocazione. Se fosse stato così io avrei dovuto attaccare mio nonno che quando avevo sei anni ha fatto il sindaco nel dopo guerra. Mi ha passato la passione e io la passo a mio figlio, e le dico in tante cose non abbiamo le stesse idee. Spesso l’ho corretto anche sui social, e non mi devo giustificare con nessuno se Domenico ha deciso di candidarsi.

Sono 47 anni che lei amministra ma sempre un passo indietro al sindaco.

Sono stato 3 volte vice sindaco, a 31 anni nel mio paese d’origine, nel 2008 con il primo mandato del mio caro amico Leo Antonacci, e oggi dopo le dimissioni dell’altro vice sindaco attualmente candidato in un’altra lista. Sono stato assessore, consigliere e non mi sono mai imposto nelle scelte del gruppo al quale appartengo o appartenevo. Per certi ruoli ci devono essere determinate caratteristiche e io credo di non averle.

E’la fine del suo mandato. Cosa si porta a casa dopo questa lunga carriera durata quasi mezzo secolo?

Tutto ciò che mi ha fatto sempre decidere di continuare e andare avanti. Credo di aver dato il massimo dell’impegno per far crescere questa comunità. Mi porto a casa la bella amicizia con tante persone, amministratori e impiegati del comune e soprattutto la bella amicizia con Leo (Antonacci, n.d.r.), con il quale avevamo già intrapreso delle battaglie prima del 2008 sia alla provincia che alla regione. Nonci siamo riusciti e approfitto per dire che se Guglionesi non la smette di portare voti a candidati esterni e non ai compaesani non andrà da nessuna parte. Io ero pronto anche ad andare contro il mio credo per far sì che un guglionesano riuscisse a esser eletto.

E cosa lascia, invece?

Conosco tutto quello che lascio e lasciamo. Ritengo che già dal giorno 11, il primo fascicolo che il nuovo sindaco dovrà aprire e portare avanti con urgenza, perché c’è una scadenza che non può esser prorogata, sia quello della casa di riposo finanziata dall’Inail. Siamo tra gli 8 comuni italiani, per merito e per la testardaggine del nostro sindaco Antonacci che ha fatto tantissimi viaggi per Roma, ad avere questo finanziamento per questa casa di riposo. Questo è un qualcosa che deve impegnare! Questo la dice lunga su i vari programmi elettorali che si leggono in giro. Gente che stila i programmi senza vivere il paese, si approccia ad amministrare un comune senza sapere nulla. Non sapere in quale fase si trova il palazzetto dello sport, il polo culturale e il palazzo Del Torto dove ci sono e suore è grave, molto grave!

Nei programmi avversari, come lei ha anche ribadito, ci sono queste proposte. Secondo lei, come dicevamo prima, questo avviene per la mancanza di comunicazione che c’è stata in questi anni?

Sì, molto è dipeso da questo. Piccole cose non sono state fatte. Ma ci sono i dossier, tutti i dossier che il nuovo sindaco troverà pronti sul suo tavolo, non per ultimo quello sul Rup, responsabile unico per il procedimento nella figura dell’architetto Antonio Notarelli, che deve portare avanti questo progetto. Questo richiede l’impegno del futuro amministratore a 360 gradi. E poi, questo può esser vero per gli elettori non per chi si avvia ad amministrare un paese e si candida.

Guglionesi con l’amministrazione uscente è entrata a far parte di unioni di comuni che intercettano i fondi europei, dalla ‘Costa dei delfini’ all’ ‘area urbana’. Con l’area urbana, con capofila Termoli, arriveranno 100 mila euro con i quali verrà acquistato l’arredamento per la struttura del polo culturale.

“Se questo è esser incapaci viva Dio, io sono del parere che un’amministrazione non debba rimanere ferma”.

Cosa augura al futuro sindaco e ai futuri consiglieri?

Allora, io mi auguro che vinca la lista dell’avvocato Giuseppe D’Urbano con Guglionesi nel cuore, ovviamente. E’ un amico e conosco le sue capacità. Mi auguro che venga eletto lui, se dovesse vincere un altro? Beh, mi auguro che non vinca qualcuno al quale dovrei dare del lei! A quel punto continuerei a fare il nonno, forse.

E chiede scusa. Chiede scusa per “gli eventuali errori commessi, per le mie impuntature nei confronti di qualche antagonista politico ai quali ho dovuto dare del lei, che per me diventa motivo di distacco. Ci sono state delle chiusure con alcune persone alle quali ho dato il lei, ma ciò non toglie che con altri, dopo il 10 non si possano riaprire. Mi rendo conto di esser stato eccessivo ma per due di loro oltre al lei ci sarà anche un cartellino giallo perché sono sicuro che due di questi personaggi si nascondano dietro a profili fake. Non dico di andare alla Polizia postale o di querelare, perché conosco chi sono, ma posso garantire che a loro darò del lei e che se li dovessi incrociare sullo stesso mio marciapiede, io cambierei strada!”