Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Regionali, Micone e Cotugno a Roma

ROMA. Anche un pezzo di Molise alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative Regionali di Roma.

A rappresentare la nostra regione, al tavolo capitolino, c’erano infatti il numero uno del Consiglio di Palazzo D’Aimmo, Salvatore Micone, e il suo predecessore Vincenzo Cotugno, attuale assessore al Turismo e Cultura.

È stato proprio Micone a commentare l’evento romano e il suo significato:

«Per me è motivo di orgoglio rappresentare la nostra Regione e mi rende entusiasta svolgere un ruolo attivo e propositivo nella Conferenza, affinché diventino sempre più solidi i legami e le varie azioni di cooperazione tra le diverse Assemblee. Credo fermamente che la Conferenza abbia il compito di essere garante del "regionalismo", della rappresentanza popolare e del principio di sussidiarietà, a tutela dei territori e dei loro cittadini».

«Durante l'incontro - ha continuato Micone - sono stati affrontati diversi temi relativi alla Programmazione Comunitaria 2021-2027, tra cui i Fondi di Coesione e i Fondi per lo Sviluppo Rurale. Al termine dei lavori di Assemblea, è stato illustrato il Protocollo d'Intesa sul sistema strategico dei tratturi dell'Appennino Centromeridionale tra le Regioni Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e Puglia. Tutte realtà legate, oltre che da profondi legami storici, culturali, economici, soprattutto da peculiarità territoriali e dal fenomeno unico e raro della Transumanza».

«Al tal proposito - ha concluso il presidente del Consiglio regionale- mi preme rivolgere un particolare ringraziamento all'Assessore Regionale al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Cotugno, che nell' incontro ha presentato l'idea progettuale di Sviluppo Rurale finalizzata alla promozione dei tratturi, dei territori e dei prodotti locali.

L' importanza di questo patrimonio universale comporta la necessità e l'impegno, in maniera sinergica, da parte delle Istituzioni per tutelarlo, preservarlo e valorizzarlo come potenziale risorsa generatrice di turismo, agricoltura, cultura, commercio e salute».