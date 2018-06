«Al Comune di Termoli non c'è democrazia, sono stato cacciato dalla maggioranza»

TERMOLI. Tre i temi al centro della conferenza stampa del Pd in via Montecarlo oggi, presenti la presidente dell'assemblea regionale democratica Laura Venittelli e il segretario nonchè capogruppo del Pd Antonio Sciandra.



In primis la convocazione dell'assemblea regionale, fissata al 16 giugno. Tra una settimana esatta.

«Siamo qui a una settimana esatta dall’assemblea regionale del Partito democratico - ha detto Laura Venittelli - un momento di confronto importante, per non dire decisivo, dopo due tornate elettorali che certo non possono dirsi di essere stati favorevoli al Pd e al centrosinistra.

Ma occorre ripartire e soprattutto c’è bisogno di ricucire il tessuto di un Pd lacerato da battaglie personali dentro e fuori le istituzioni, che hanno lasciato il segno.

Specie ora che comunque viviamo di nuovo e a distanza di poco tempo una stagione congressuale.

Un messaggio di ritorno alla vera unità, d’azione e d’intenti, quella che intendo promuovere coerentemente, come cercai di fare anche nell’autunno scorso col progetto «Obiettivo Unità».

Ora siamo all’opposizione del Paese e della Regione Molise. Lavoriamo da subito, tutti insieme, affinché si possa riscattare il pensiero dem e i nostri valori sin dalle prossime elezioni del 2019, Europee e amministrative, senza avere paura di cambiare laddove è necessario per intercettare la rinnovata fiducia della gente.

Ma oltre a questo messaggio politico che ritengo importante, vi ho riuniti qui per altri due motivi, il primo è che sto lavorando a un ricorso elettorale che sarà presto presentato alla giustizia amministrativa.

La giunta Toma non considera la parità di genere e su questa violazione sostanziale ritengo ci possano essere i margini per una impugnativa efficace. Inoltre, viva è la condanna per la norma applicata della nuova legge elettorale che sospende gli assessori in giunta e permette l’ingresso dei primi dei non eletti. E non è finita qui.



Concludendo – dice Laura Venittelli – voglio sottolineare come la presenza del segretario di circolo e capogruppo del Pd Antonio Sciandra non sia affatto casuale, tanto meno un segno di vicinanza politica.

La sua presenza, qui, oggi, è giustificata dall’esigenza di esternare due situazioni incresciose, che lui stesso vi dirà».

«Siamo di fronte a un’amministrazione che non ha rispettato la libera determinazione di ogni rappresentante delle istituzioni - ha detto Antonio Sciandra - non ci riferiamo solo al sindaco Sbrocca, ma anche a tutti gli altri componenti della maggioranza di centrosinistra, compresi gli esponenti del Partito democratico, che avrebbero dovuto ricordare e non lo hanno fatto, che il Pd è un partito che riunisce le differenze, che ha fatto battaglie sul referendum e sulla partecipazione, che mette insieme le varie anime, perché considera la diversità di pensiero un valore.

Non è un caso che a livello nazionale, pur nella dialettica politica e nella diversa posizione, i Speranza e i Bersani non sono mai stati messi alla porta, come è avvenuto con Sciandra a Termoli, tanto meno i Franceschini e gli Orlando nel Governo a maggioranza Pd.

Chi, invece, ritiene che bisogna sbattere fuori coloro che la pensano diversamente non risponde alle logiche del Partito democratico, dove la democrazia interna è il valore aggiunto.

A Termoli si caccia dalla maggioranza il segretario di circolo del Pd, oltre che capogruppo, ossia un simbolo. Tutto questo è sintomatic…

Manca un anno alle elezioni amministrative del 2019 e dopo la duplice sessione elettorale di marzo e aprile, il centrosinistra aveva l’obbligo morale di aprire una fase di discussione politica anche in seno all’amministrazione comunale di Termoli.



Possiamo dire che questo dibattito - ha detto Antonio Sciandra- è stato approcciato in modo solo marginale e per emarginare il sottoscritto, che nella riunione del gruppo di maggioranza di lunedì scorso, è stato al centro di una pregiudiziale posta da alcuni consiglieri, che hanno di fatto chiesto l’aut-aut, o loro o me.

Un comportamento che politicamente denunciamo come irresponsabile, soprattutto alla luce dello stato di salute del centrosinistra e anche dell’amministrazione di Termoli, che si sta isolando sempre più rispetto al resto della cittadinanza.

Il sottoscritto è stato accusato di non aver approvato col proprio voto la variante al Prg propedeutica alla realizzazione del piano di riqualificazione del centro storico, quello che tutti chiamano Tunnel, non l’ho fatto, disertando però la seduta, perché ero e sono tutt’ora a favore del referendum, perché dopo il 4 marzo non poteva non raccogliersi Il " grido di dolore" di una città che voleva esprimere la sua opinione.



La consultazione referendaria, peraltro, aveva senso solo dopo l'adozione di tutti i pareri e la individuazione dell'opera nella sua stesura definitiva.

Ma a Palazzo di Città vige un editto bulgaro. Chi dissente o propone soluzioni alternative viene messo all’angolo.

Al Comune di Termoli non esiste più la democrazia, si è calpestata la dignità del Consigliere e dell’uomo, dove non ci si può permettere di pensarla in un modo diversi e si viene messi alla gogna prima e alla porta poi. Quel che è avvenuto nella maggioranza al Comune di Termoli non si è visto nemmeno nelle peggiori dittature. Io rimango fermo sulle mie posizioni e sono accanto alla gente, non assieme ai poteri forti.

Per me non è un problema, poiché dopo decenni di battaglie sindacali e politiche, non mi faccio di certo intimidire, tanto meno si poteva chiedermi un impegno a sottoscrivere qualsiasi provvedimento, da qui al termine del mandato, come condizione unica per considerarmi appartenente alla maggioranza.

D’ora in avanti sono libero di assumere ogni posizione, ma lo ero già prima, come dimostra la questione Tunnel.

Ma non è tutto, se la maggioranza, sindaco in testa, mi mettono fuori dalla coalizione di Governo, a causa di chi è inadempiente sul versamento delle quote al Pd, e ci sono anche fior di eletti in Comune, siamo costretti a mettere lo stesso Partito democratico in strada.

Oggi è l’ultima volta che vi ospitiamo in questa sede, i cui costi non sono più sostenibili per colpa di coloro che hanno preferito tenersi i soldi delle indennità in tasca, piuttosto che contribuire a tenerla aperta».