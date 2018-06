Comuni al voto, affluenza in salita: a Colletorto c'è il battiquorum

TERMOLI. Dieci comuni in provincia di Campobasso e 4 in provincia di Isernia al voto oggi. Seggi aperti dalle 7 e fino alle 23. Poi si chiudono le urne e si apre lo spoglio, che sarà immediato.

L'affluenza registrata al mattino, a mezzogiorno, ha visto nelle 5 realtà del Basso Molise rispettivamente il 14,72% a Colletorto, (a fronte del 9,66%), tenendo conto che nel 2013 si votava su due giorni, anche al lunedì. Colletorto deve superare assolutamente il quorum del 50%, vista l'unica candidatura di Cosimo Mele. A Guglionesi il 17,56% (8,85), a Larino il 20,41% (11,35), a Momtorio nei Frentani il 13,34% (7,41%) e a Ripabottoni il 20,62% (11,5%).

Una campagna elettorale che definire scorbutica, a tratti avvelenata, è solo la verità. Se le sono date e dette di santa ragione a Guglionesi, soprattutto sui social, i 5 candidati a sindaco che oggi cercheranno ciascuno di convincere la maggioranza dei guglionesani a condividere e approvare il proprio impianto programmatico. In ballo c’è l’eredità di Leo Antonacci, sindaco uscente degli ultimi dieci anni – fatta salva una brevissima parentesi commissariale nel 2013 – primo cittadino che ha vissuto col lutto al braccio le ultime 48 ore prima del voto, a causa della scomparsa del papà. A Guglionesi gli aspiranti al soglio sindacale e le 5 liste candidate sono: Gianfranco Del Peschio con “Comunità e futuro per Guglionesi”, Giuseppe D’Urbano “Guglionesi nel cuore”, Antonio Tomei “Guglionesi per tutti”, Mario Bellotti “Guglionesi riparte” e Giuliana Senese per il Movimento 5 Stelle. Una vera battaglia campale che proietterà l’amministrazione verso la nuova era, quale che sarà.



Niente più partita a poker per le elezioni amministrative di Larino, dopo l’esclusione rocambolesca della candidatura di Luca Fagnani e della lista LaRinascita, che prima estromessi dalla commissione circondariale (con tanto di coda polemica e denuncia penale da parte dello stesso movimento ispiratore della lista civica) quindi riammessi dal Tar Molise, sono stati definitivamente cancellati dalle urne al Consiglio di Stato. Una campagna elettorale divisa in due fasi, la prima con questa disputa amministrativa, la seconda con le presentazioni delle candidature e dei programmi da parte dei tre competitor ammessi allo scontro odierno. C’è da dire che non si è respirato il clima di veleni che altrove ha imperato, ma anche la scelta di totale discontinuità rispetto alla giunta Notarangelo uscente ha determinato questo scenario. In campo oggi Pino Puchetti con SiAMO Larino, Franco Rainone di Noi per Larino e Il Germoglio con Vito Di Maria. Sanità, territorio, e valorizzazione del sito archeologico di Villa Zappone tra le argomentazioni predilette cavalcate in queste intense settimane attraverso cui convincere l’elettorato frentano al cambio di rotta. Vedremo quale sarà stata la proposta accolta meglio, Larino è una piazza molto “politicizzata”.



Le ragioni del disimpegno, o meglio della mancata ricandidatura del gruppo che ha retto l’amministrazione comunale a Colletorto col sindaco Carlo de Simone e Progetto Comune sono state sviscerate in un lungo documento diffuso in piena campagna elettorale. A Colletorto oggi sarà battiquorum. Un solo candidato, Cosimo Damiano Mele,impegnato alle regionali con Fdi, “Un futuro per Colletorto”. Il nome è anche l’auspicio che ci sia l’amministrazione dall’11 giugno, poiché è necessario che alle urne vadano almeno in 50% più uno degli aventi diritto, altrimenti turno elettorale invalido e arrivo del commissario prefettizio per almeno un anno.



Resa dei conti alle urne oggi per la giunta Civetta dopo il dissenso locale per la chiusura del Cat locale. Exploit di liste a Ripabottoni, ma solo due delle sei in campo, quelle del sindaco uscente Orazio Civetta e dello sfidante Domenico Piedimonte, sono competitive, altre 4 fanno capo agli agenti di Polizia penitenziaria, Nicola Barbiero, Carlo Evangelista, Francesco Di Vico e Fabrizio Picano. Civetta, che negli ultimi mesi è assurto a protagonista della politica locale dopo la decisione di chiudere il centro d’accoglienza è l’unico sindaco del Cratere insieme al collega di Montorio a tentare il bis.



A Montorio nei Frentani, una delle più belle terrazze collinari del Molise, ma poco conosciuta, la sfida amministrativa si limita a quella tra il sindaco uscente Nino Pellegrino Ponte e Andrea Albino. Cinque le liste che sono state presentate, ma come per Ripabottoni, almeno 3 sono riconducibili agli agenti di Polizia penitenziaria e quindi fuori dalla chance di concorrere per vincere.