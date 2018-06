TERMOLI. Luciano Germinario, commerciante di prodotti ittici, "vecchio" militante del partito Comunista, oggi Partito Democratico, dopo aver sentito la conferenza stampa del segretario del Pd nostrano, Antonio Sciandra, durante la quale ha dichiarato di essere stato estromesso dalla maggioranza dell'Amministrazione Comunale, ci ha chiamati per manifestare fortemente il suo dissenso da convinto militante contro coloro che hanno messo in atto, secondo lui, un gesto che non sta né in cielo né in terra e a dir poco vergognoso.

Inoltre Germinario nella video intervista che ci ha rilasciato, non le manda a dire nemmeno agli appartenenti del suo partito che secondo lui non hanno mosso un dito subendo supinamente questa grave decisione contro un segretario di partito, una cosa intollerabile.