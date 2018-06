"Puozz'a fà u Sinnch" è un augurio! Il commiato di Notarangelo

LARINO. «Ad Majora!», con questo saluto il sindaco di Larino, Vincenzo Notarangelo, si accomiata dalla comunità frentana da sindaco.

C'è un modo di dire del Molise più interno, a metà fra lo scherno e lo scherzo, che durante il mandato amministrativo ogni tanto mi ricordava l'amico Sindaco di Tufara: "Puozz'a fà u Sinnch! " traducibile con " che tu possa fare il Sindaco!".

In effetti, dalla più piccola comunità alla più grande, il compito del Sindaco è gravoso e complicato, fatto di grandi responsabilità e di tanto impegno solo in parte compensato dall'onore del ruolo.

Fare l'amministratore comunale non è cosa semplice, i problemi dei singoli diventano i tuoi: manca l'acqua in una contrada, i netturbini non sono passati in un quartiere, la neve ha isolato l'abitazione di un cardiopatico.

A volte si arriva ad invadere la sfera personale del singolo, penso - ad esempio - alla valutazione di erogare un Tso.

Poi ci sono i problemi più generali: la chiusura di una struttura, la soppressione di un ente, o di contro la programmazione dello sviluppo della città e la sua realizzazione.

Sono convinto che in questi 5 anni l'Amministrazione da me guidata abbia cambiato in meglio la città ed ha rappresentato - l'ormai atteso da decenni - primo momento di inversione della rotta.

Finalmente un segno positivo nella storia di Larino, anziché andare indietro, la città ha fatto dei passi in avanti nei diversi settori della vita pubblica: Cultura, lotta all'Evasione Fiscale, Informatizzazione, Attività Produttive, Ambiente, Opere pubbliche, Servizi, Difesa (quando non anche potenziamento) delle sue istituzioni.

Questo non significa che tutto è andato bene.

Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma il bilancio è ampiamente posito.

Questo grazie ad una squadra volenterosa, coesa e priva di interessi personali che ha operato solo per il Bene Pubblico.

Qualcosa vorrà dire se l'Amministrazione è durata 5 anni (fatto abbastanza raro a Larino) e non è stata travolta in scandali e guai giudiziari!

CULTURA

Abbiamo riaperto la Biblioteca Preziosi ampliando spazi e fruibilità in genere, catalogazione ed archiviazione dei libri della donazione Bucci, apertura Sala Lettura "La Riccia", scoperta studio e pubblicazione di un testo sulla figura storica ed artistica di Antonietta Preziosi, istituzione dei corsi Pre Accademici del Conservatorio Perosi, restauro monumento ai caduti, valorizzazione del folklore (carnevale, notte della Carrese ecc).

LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Sul principio "se pagano tutti paghiamo meno tutti" abbiamo scovato e riscosso le grosse sacche di evasione (es. recupero canoni e sovracanoni dovuti al Comune dalla centrale idroelettrica della diga ed ancora un 1.800.000,00 euro ottenuti dall'Enel per la centrale Turbogas).

INFORMATIZZAZIONE

Seguendo la prassi dei paesi del Nord-Europa e, volontariamente, imitandola abbiamo trasformato l'Albo Pretorio on-line nella finestra da cui poter vedere tutta la vita amministrativa ed economica del Comune, ogni singolo atto (delibera, determina, decreto ecc.) con i suoi allegati è ora consultabile on-line. Una conquista per i cittadini!

Altra conquista il servizio di messaggistica LARINO INFORMA che con i suoi 3.500 utenti ha segnalato guasti, chiusure, eventi e feste. Stesso discorso per la comunicazione telematica dell'addetto stampa.

Ancora introduzione o riscrittura, ammodernamento o sostituzione dei Regolamenti Comunali.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sono stati realizzati 2 interventi che si aspettavano da decenni: il collettore fognario della zona artigianale ed il depuratore della zona PIP.

Contemporaneamente ci si è dotati di 1 studio per lo sviluppo della zona industriale, è stato rinnovato lo strumento urbanistico da anni decaduto aumentando gli indici urbanistici al fine di favorire le imprese insedianti, si è introdotta la vendita rateale dei lotti del PIP.

URBANISTICA ED AMBIENTE

Velocizzazione di tutte le pratiche di concessione edilizia.

Realizzazione e/o manutenzione dei parchi ed aree verdi fra cui l'apertura del "Parco delle Tre Fonti" che ci rimette in pari con Termoli dopo decenni di attesa.

OPERE PUBBLICHE

Realizzazione di 3 scuole (Elementare Novelli, Materna Novelli e Materna San Leonardo).

Realizzazione del Quartiere Fieristico (un'area attrezzata di 3 ettari e mezzo con 1.500 mq di superficie espositiva e 300 mq di uffici e biglietteria).

Manutenzione di km di strade urbane extraurbane ed interpoderali (Tiro a segno, Guarenza, Guardiola, Monti, via Luadi, Terminal bus, circonvallazione ecc.) quando non anche la loro costruzione da zero (es: Fonte Giammarco-Frisciotta in esecuzione in questi giorni).

SERVIZI CIVILI

Manutenzione delle strade, delle reti idriche e fognarie.

500.000,00 euro di lavori ai serbatoi idrici comunali e al depuratore cittadino.

PERSONALE

Attenzione ai diritti dei lavoratori, contrattazione collettiva decentrata, introduzione Rspp, piano di sicurezza e medico aziendale (delle vere novità, anche se sembra assurdo).

Assunzione a Tempo indeterminato di 2 lavoratori (l'ultima assunzione risale al 1982) ed indizione delle procedure dei concorsi pubblici per altri 5 posti di lavoro.

ISTITUZIONI

Tutela delle istituzioni larinesi: abbiamo salvato gli uffici ARSARP e dell'INPS.

Si è riaperta l'Agenzia delle Entrate ed abbiamo ottenuto i corsi del Conservatorio di prossima attivazione.

Si è data una sede idonea all'Unione dei Comuni e al GAL.

È stato costituito il BioDistretto dei LAGHI FRENTANI.

Si è provveduto all'accorpamento e consolidamento del Tribunale di Larino e del Giudice di Pace di Larino, operando il trasloco della sezione staccata di Tribunale di Termoli e trovando una sede al Giudice di pace di Larino che all'epoca accorpava quelli di Casacalenda, Guglionesi e Palata. Sicuramente tanto c'è da fare, ma molto si è fatto.

Si è operato un risanamento economico pagando i tanti debiti per espropri e contenziosi sbagliati, si sono affrontati e risolti tanti "tabù" del passato dalla questione PEEP di via San Pellegrino al pagamento dei terreni del PIP, passando per l'ampliamento del cimitero comunale. La critica più frequente è stato il mantra dei finanziamenti trovati nel passato, ma ogni amministratore (la mia squadra compresa) lascia a chi segue dei finanziamenti.

La vera abilità è nello spendere correttamente il denaro e non rimandarlo indietro.

Perché ci sono in giro tante cattedrali incompiute?

Perché a Larino non si è costruito niente per tanti anni?

Non certo per mancanza di finanziamenti, ma semplicemente perché i soldi non venivano spesi ed andavano persi. Ad esempio sono 30 anni che il Comune ha le somme per gli impianti sportivi ma non si riescono a realizzare. Quando verranno costruiti, ovviamente il merito sarà di chi materialmente gli avrà realizzati e non certo di chi ha trovato il finanziamento.

A tal proposito lasciamo a chi verrà la nuova progettazione realizzata a costo zero dai tecnici comunali, validata e verificata da un organismo terzo accreditato dal ministero.

Abbiamo cioè sanato 30 anni di errori ed orrori procedurali, ed ora finalmente si puo’ ripartire! In conclusione le amarezze sono state tante (penso alla maggiore, il Vietri), ma le gioie sono state di più! L'impegno assorbente nell'amministrazione della città, nel mettermi a servizio dei larinesi per 5 anni è stato il mio modo di servire Larino e di dire "grazie" ai tanti che hanno votato la mia lista nel 2013. Ho deciso di non ricandidarmi per dedicarmi al lavoro di avvocato e alla famiglia, del resto "un solo mandato" era uno degli impegni elettorali del 2013 e, credo, che dobbiamo essere i primi a praticare il cambiamento che professiamo e vogliamo dagli altri.

Sarò sempre a servizio della città e, se me lo chiederanno, dei prossimi amministratori con spirito costruttivo per rafforzare sempre più Larino.

In fondo, più che un'imprecazione, se ci penso bene "Puozz'a fà u Sinnch" è un augurio!

Viva Larino».