Urne chiuse, a Colletorto mancato il quorum: il Comune sarà commissariato

TERMOLI. Urne chiuse nei cinque comuni del Basso Molise alle 23, come negli altri 9 al voto nel resto della regione e primo verdetto: il comune di Colletorto sarà commissariato, non si è raggiunto il quorum del 50% più uno degli aventi diritto, limite obbligatorio vista la candidatura solitaria di Cosimo Mele.

Il traguardo non è stato raggiunto per una cinquantina di schede. L'amministrazione comunale sarà commissariata e gestita da un funzionario prefettizio fino al turno elettorale del 2019. Per la cronaca ha votato il 47,65%, contro il 59,82% del 2013, quando le urne erano aperte anche a lunedì.

A Montorio nei Frentani affluenza bassissima, ma di liste ne erano diverse, tra quelle reali e quelle civetta. Ha votato il 32,35% contro il 32,90 del 2013, quando venne eletto Nino Ponte.

A Ripabottoni, invece, ha votato il 44,14% contro il 44,41% di 5 anni prima. A Larino si è recato alle urne il 62,58% contro il 63,93%. Infine, a Guglionesi, dove ha votato il 61,97% contro il 63,03%. Percentuali importanti nei due centri più importanti di questa tornata, proprio perché si è quasi pareggiata l'affluenza del 2013, con un solo giorno di seggi aperti.