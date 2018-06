Pino Puchetti eletto sindaco a Larino, distacca Vito Di Maria di 6 punti

LARINO. Relativamente combattuta la sfida a tre a Larino per la successione a Vincenzo Notarangelo. Nello spoglio notturno il candidato favorito alla vigilia Pino Puchetti balza subito in testa e comincia a macinare un vantaggio che via via si dilata, fino a diventare irraggiungibile.

Puchetti, che all'anagrafe fa Giuseppe, vince le elezioni amministrative col 47,40% e 1.931 voti, contro i 1.688 di Vito Di Maria, capace di portare il Germoglio al 41,44%.

Meno competitiva si è rivelata la lista che candidava Franco Rainone, ferma all'11,14% con 454 voti.