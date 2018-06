Orazio Civetta si assicura il mandato bis, rieletto primo cittadino a Ripabottoni

RIPABOTTONI. Secondo mandato consecutivo a Ripabottoni per il sindaco uscente Orazio Civetta. Ma non è stata una vittoria agevole.

Il suo antagonista principe, Domenico Piedimonte, tralasciando per un momento le liste civetta (non è omonimia… politica) ha reso difficile la vita al primo cittadino, che comunque ha portato a casa 201 voti per il 53,88%, contro 171 suffragi del suo avversario, che si attestato al 45,84%.