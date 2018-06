Asrem, Governo nuovo speranze nuove: i precari chiedono di avviare processo di stabilizzazione

Isernia/Campobasso - Con un atto di sollecito, gli ex lavoratori della ASReM, che per anni hanno prestato la propria attività presso l’Azienda Sanitaria, con contratti co.co.co. o a progetto, hanno chiesto alla Regione Molise il riesame e l’integrazione degli atti relativi al processo di stabilizzazione, vista la possibilità della estensione dei benefici della Legge Madia. Questa legge infatti garantisce l'assunzione anche a chi ha abbandonato l’amministrazione da più di due anni. A spingerli in questa direzione le linee programmatiche illustrate dal neo presidente Donato Toma.

Il precedente Governo regionale aveva limitato il processo di stabilizzazione alle figure mediche e sanitarie e alle sole figure tecniche e amministrative degli Enti strumentali, escludendo di fatto, gli amministrativi e i tecnici che avevano svolto la propria attività nell’Azienda Sanitaria.

“Nonostante la professionalità, la continuità lavorativa, la costanza messa nel lavoro svolta nella ASReM e negli uffici regionali abbiamo finora ricevuto solo false promesse, ma mai risposte concrete”, affermano gli ex lavoratori che aggiungono: "la Riforma Madia ha finalmente aperto una finestra sul precariato, ma comunque ne ha subordinato la attuazione ad atti della Regione: atti che, in Molise, pur sollecitati, sono stati adottati a macchia di leopardo, senza una chiara ed trasparente motivazione, avviando le procedure di stabilizzazione secondo modalità non conformi al dettato normativo e alle regole attuative diramate dal Ministero della Funzione Pubblica, privilegiando alcuni Enti regionali e trascurandone altri, pur con riguardo a stesse tipologie lavorative, profili professionali e funzionali, aree di attività".

Non è stata chiara negli ultimi anni quale fosse la volontà dell’Amministrazione regionale sulla pesante situazione di precarietà per le diverse figure professionali del ruolo tecnico, professionale e amministrativo della ASReM, di cui le diverse Direzioni Generali, sia aziendali che della sanità regionale, conoscono la professionalità.

“Per lungo tempo - dicono- siamo saliti e scesi sempre dallo stesso carosello: in passato il fantasma di un contratto che ogni anno rischiava di non essere prorogato, per la scarsa chiarezza sulla disponibilità delle risorse per rinnovarlo, poi il conferimento di contratti di collaborazione a progetto di durata inferiore al progetto stesso, la ripetizione di selezioni per figure professionali che avrebbero dovuto svolgere le stesse attività di quelle il cui contratto non era stato rinnovato, altri contratti, altre cessazioni (con l’amara scadenza sempre prima o durante le festività natalizie)”.

Oggi, di fatto, la Riforma Madia impedisce nuove forme di precariato se non vengono stabilizzati i “vecchi precari”: se l’Amministrazione Pubblica non redige il piano triennale dei fabbisogni per tutte le figure professionali necessarie e carenti o assenti, non potrebbe più fare assunzioni, né a tempo indeterminato, né determinato, né stipulare altri contratti di cococo.

È per questo che i lavoratori auspicano "un impegno concreto del nuovo Governo regionale e della ASReM a rispettare il lavoro di tutti ed in primo luogo di chi, per anni, ha svolto la propria attività per l'Istituzione Sanitaria Pubblica".