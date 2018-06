Elezioni amministrative, Guglionesi: il M5S entra in Comune con la Senese come nuova portavoce

GUGLIONESI. Il MoVimento 5 Stelle Molise esprime soddisfazione per l’entrata di Giuliana Senese nel consiglio comunale di Guglionesi.

Giuliana, insieme alla sua squadra, nonostante fosse alla prima esperienza politica, ha raccolto quasi 700 preferenze grazie alle quali la lista del MoVimento 5 Stelle ha superato il 21 per cento dei consensi.

«Il nostro primo obbiettivo, quindi, è stato raggiunto: volevamo entrare anche all’interno del Consiglio comunale di Guglionesi e lo abbiamo fatto.

Chi si occupa seriamente di elezioni politiche sa bene che non ha alcun senso fare raffronti tra tornate elettorali di livello diverso, quindi l’unico confronto possibile, semmai, è quello con le ultime amministrative, in questo caso a Guglionesi.

Ebbene, rispetto a cinque anni fa il MoVimento 5 Stelle fa il suo ingresso in Comune, il quarto in Molise.

È la conferma più bella che il lavoro di Giuliana è stato apprezzato, come sono stati apprezzati la sua sincerità, la sua professionalità e i suoi toni.

Abbiamo portato un linguaggio nuovo alla politica locale – ha detto la neo portavoce M5S al Comune di Guglionesi - abbiamo messo al centro non più il bilancio, i numeri ma la persona e gli interessi dei cittadini.

Ora, dunque, avanti con una opposizione forte, decisa, concreta pensando sempre e solo al bene dei cittadini. Anche loro, idealmente accanto a Giuliana, saranno presenti in Consiglio comunale come ormai accade, in altri Comuni molisani e non solo, come accade in Regione e come accade in Parlamento».

Il MoVimento 5 Stelle Molise esprime gli auguri al neo sindaco di Guglionesi Mario Bellotti e a tutti i neo sindaci molisani.

Sia i portavoce M5S in Consiglio regionale che quelli in Parlamento sono disponibili ad un confronto costante con tutti loro come con tutti gli amministratori regionali.