Larino, la “preghiera” per il dopo-elezioni che ha visto Pino Puchetti sugli scudi

LARINO. Nei decenni trascorsi Larino ha prodotto un profluvio di professionisti ed un minor numero di politici (di spicco). Ciascuno, fatte poche eccezioni, aveva letto libri e manuali di cui sapeva ricordare il contenuto seppure - di certo - non v’era chi, pur avendo esercitato l’arte della memoria, aveva avuto la capacità di mandare a mente l’intera “Ape latina”. Un tempo essere di Destra o di Sinistra faceva la differenza, ma tutti sapevano come esprimersi (persino gi autodidatti); e non lo facevano mai a sproposito. L’imbarbarimento della politica è stato un fenomeno relativamente recente, iniziato quando il corpo elettorale ha cominciato col mandare a Palazzo ducale gente che manco era stata mai vista attraversare a piedi le strade cittadine. E così, da una trentina d’anni a questa parte, la caduta del tono culturale dei politici (e dei loro giannìzzeri), fatta eccezione per taluni, è diventato un fatto così evidente da lasciare senza fiato. Spesso si trattava di gente che aveva “viaggiato” ben poco al punto che il loro orizzonte (da Larino a Campobasso e Termoli, e ritorno) era domestico così da non patire la possibilità di confronti o di aperture verso possibilità fuori dell’usuale, temute al punto da sembrare dei temerari avventurismi.

Occorre ammetterlo. Un Paese, come Larino, avrebbe un drammatico bisogno d fondare su di un ceto politico all’altezza della storia e della cultura cittadina. Confidiamo di esserci arrivati con l’ultimissima sfornata elettorale. Questa Comunità ha bisogno di sperarlo dal momento che, oltre alla sua Storia ed alla sua cultura, poco d’altro le è rimasto. Ma, affinché queste ultime divengano una risorsa e non soltanto vuote parole, occorre ‘essere colti’, avere una sensibilità ed un gusto educato che non dovrebbe mai latitare. Come sarebbe possibile contribuire setutto ciò che ci pare importante e vitale finisce col racchiudersi nello spazio angusto di un nùgolo di strette strade che così diventano l’unico modello sociale ammissibile? La sola misura a cui conformarsi, in ultimo l’unica possibile forma di civiltà? Ecco perché, mai come in questo momento, può capitare – mentre si è a tavola con un gruppo di persone bennate, dai larghi mezzi e dai mestieri importanti – di rilevare l’incredibile pochezza della conversazione e l’ancor più incredibile livello di nescienza che contraddistingue i più (fatte le dèbite eccezioni). E questo fa veramente male! Lo dico non già perché convinto che, altrove, siano rose e fiori, ma perché mi coglie sempre, come una sorpresa dolorosa, l’esperienza della colossale insipienza di persone da cui – invece – ci si dovrebbe aspettare una luce di novità. Questi stessi personaggi, peraltro felicitati da tutte le precondizioni necessarie per contribuire ad innalzare, attraverso una personale e disinteressata assunzione d’impegni, il tono complessivo della virata sociale di Larino, te li ritrovi poi sui ‘social’ incapaci di parlare d’altro che di assolutenullità, ripetendo angoscianti banalità; sicché è meglio, di gran lunga meglio, che si limitino a dire le poche cose che si devono dire durante una partita a brìscola, attività di gran lunga più cònsona a certi limitati talenti.

Ora che i risultati delle elezioni comunali sono note (con la riemersione di Pino Puchetti che, in altri decenni, già era stato un buon assessore al bilancio a Palazzo ducale), non resta che prendere atto della volontà popolare, confidando che – ‘una tantum’ – sia stata scelta una persona giusta (come tali erano anche i suoi diretti avversari) e non certi ‘uomini della Provvidenza’ (com’è accaduto in passato). Per conseguenza, anche chi non abbia votato a pro’ dei vincitori, sappia comportarsi come se si trattasse di ‘amici’ ed abbia ad atteggiarsi positivamente, contribuendo - in parole ed in opere – al progresso della Città a cui possono contribuire tutti, maggioranza e minoranza, gli amici come gli avversari. Una Comunità è di tutti, mai di pertinenza di questo o di quell’altro schieramento.

Claudio de Luca