Sosta a pagamento sul lungomare Nord e navette: lettera aperta al sindaco Sbrocca

TERMOLI. Lettera aperta al sindaco dal cittadino virtuoso Ciro Stoico.

«Egregio signor sindaco Sbrocca la ringrazio per avermi dedicato alcuni minuti, i primi del suo pubblico intervento, dove il livello di attenzione è molto alto e i giornalisti sono molto attenti. Purtroppo però alla conferenza stampa da Lei indetta in merito ai parcheggi sono stati invitati solo i giornalisti. Non ho avuto modo di replicare in quella sede, lo faccio ora. Lei afferma “di rispedire un po' le critiche al mittente perché sono ingiuste e non fondate”.

Le critiche a cui si riferisce sono probabilmente rappresentate dalla denuncia della totale assenza di parcheggi liberi nell’unica zona del litorale termolese, il lungomare Nord, dove vi è una presenza consistente di spiaggia libera (196 stalli a pagamento e 0 bianchi). Dal punto di vista etico la vicenda è immorale! Provi ad immaginare tutti gli anziani e i genitori disoccupati che nel portare i propri cari al mare nei tratti di spiaggia libera saranno costretti a pagare la sosta, quando fino all'anno scorso l'unica incombenza era quella di alzarsi un po’ prima al mattino. La critica è ingiusta, a suo dire, perché l'Amministrazione comunale ha istituito da due anni il SunBus, consentendo ai cittadini di parcheggiare liberamente e gratuitamente presso il parcheggio del cimitero per poi prendere la navetta e recarsi al mare.

Egregio signor sindaco tutto vero e le posso garantire e dimostrare che oltre ad esserne stato contento avevo proposto di utilizzare anche il parcheggio di piazza del Papa unitamente al terminal bus. Inoltre avevo suggerito di utilizzare la stessa navetta, previo pagamento di un ticket, nelle ore serali al fine di recarsi nel centro cittadino per tutto il periodo estivo e non limitatamente ai 3 giorni di festa nel mese di agosto. Convengo con Lei e comprendo il suo attaccamento ai pensionati, lautamente pagati, nella veste di sindaco e presidente del Cosib, ma personalmente sono affezionato maggiormente a quelli che dopo aver dedicato la loro vita ai figli, adesso la dedicano ai nipoti e a quelli che non riescono a curarsi in quanto le cure mediche costano tanto o di tutte quelle persone che rappresentano l'unica fonte di reddito per tantissime famiglie. Non può sostenere che la Sua amministrazione pensi dapprima a coloro che non hanno la possibilità di poter spendere gli 80 centesimi più maggiorazione poiché, altrimenti, avrebbe dovuto istituire prima il SunBus e poi il servizio a pagamento. Oggi mi sono recato invano al terminal del cimitero e nonostante la mia lunga permanenza non è passato nessun SunBus.Diversamente il parchimetro era in funzione. Disponibile sempre e con chiunque per il bene della città e per qualsivoglia confronto».