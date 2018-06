Sbarchi e migranti, Andrea Greco (M5S): “Dal 2014 quindicimila morti in mare”

CAMPOBASSO. In questi ultimi giorni il dibattito pubblico politico nazionale è concentrato sulla questione della nave Aquarius e sugli strascichi che l’affare ha provocato a livello internazionale.

Sulla vicenda è intervenuto anche Andrea Greco, ex candidato governatore del Movimento Cinque Stelle e attuale consigliere regionale dei grillini a Palazzo D’Aimmo:

«A seguito della vicenda della nave Aquarius, sentire Delrio, ex Ministro del PD, che su La7 dice che questo governo compie delle scelte assassine, mi fa realmente accapponare la pelle - scrive Greco - I numeri sono quelli di una guerra, sicuramente non voluta, sicuramente ingiusta ma che c'è e che non possiamo fingere di ignorare».

«I numeri - continua il pentastellato - parlano di 15mila morti in mare dal 2014. Dei numeri che preferiamo non leggere ma che ci sono, che sono lì e pesano sulla coscienza di chi ha ingrassato certi meccanismi con quelle vite. Pesano sulla coscienza di chi: "si fanno più soldi con i migranti che con la droga».

«Basterebbe questo dato - continua l’esponente dei Cinque Stelle - per far capire che le politiche sull'immigrazione dei passati governi hanno fallito. Hanno fallito miseramente sulla pelle di migliaia di disperati. Continuare come si è fatto fino a ieri significherebbe, ad esempio, voler curare un malato con la stessa medicina che gli ha dato la morte. Sarebbe semplicemente da folli. Questo governo con l'azione di oggi ha in sequenza : Salvato delle vite mettendole al sicuro, mandando medicine e viveri a bordo, in ausilio alle donne incinta, ai bimbi e a tutte le persone in pericolo; Fatto sì che la comunità internazionale si assuma finalmente le proprie responsabilità; Dato un segnale netto a chi vorrebbe continuare a lucrare con le vite umane».

«Vi sembra poco? A me sembra molto più della falsa ipocrisia perbenista che con l'articolo 1 della legge 21 marzo 2016, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.76 del 1° aprile 2016, ha istituito la ricorrenza della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Insomma - conclude Greco - da una parte c'è chi istituisce ricorrenze ma non fa nulla per arginare la causa di quelle morti, e dall'altra c'è chi pone le basi per essere un Paese civile, un Paese che non specula sulle sofferenze di interi popoli».