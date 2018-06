Costi del centro per l'Impiego, Termoli 'azzanna' Santa Croce di Magliano e Portocannone

TERMOLI. Quanto costa al Comune di Termoli mantenere in piedi la sede del centro per l’Impiego di via Corsica?

Meno di quanto si carica per l’ufficio del Giudice di Pace, poiché sono molti i Comuni, quasi tutti quelli del Basso Molise, che compartecipano, o dovrebbero farlo, al pagamento della pigione e degli altri oneri di funzionamento.

Ma come spesso accade, la puntualità è una chimera, allora ci si accorge di ritardi accumulati negli anni e si provvede a farvi fronte, chiedendo agli enti locali inadempienti di rientrare dal debito.

E’ quanto fatto dall’amministrazione Sbrocca, che ha sguinzagliato l’avvocato Michele Cocomazzi, con formale mandato di giunta, per recuperare il credito maturato.

La L. n.56/1987 che ha istituito le sezioni circoscrizionali dell’impiego recita all’art 3: “1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

Per questa ragione, il Comune di Termoli provvede al pagamento degli oneri di competenza nonché all’anticipazione della quota dei Comuni compresi nell’ambito territoriale; la quota di partecipazione richiesta a titolo di rimborso ai Comuni per il mantenimento della sezione è calcolata in proporzione al numero dei residenti iscritti nelle liste di collocamento fornito annualmente dalla Provincia di Campobasso.

Con delibera di giunta. 105 del 12/04/2017 è stato affidato a Cocomazzi l'incarico di attivare la procedura esecutiva nei confronti dei comuni di Bonefro, Ururi, Portocannone, Santa Croce di Magliano, Morrone del Sannio, Larino, Lupara, San Giacomo degli Schiavoni, per il recupero delle somme dovute a titolo di quota parte relativa ai canoni di fitto dei locali per il Centro per l'Impiego, nei confronti dei quali sono stati ingiunti i relativi decreti ingiuntivi.

Con nota dello scorso 11 gennaio, lo stesso legale incaricato dal Comune di Termoli ha comunicato che “essendo trascorso il termine dei 40 giorni senza che da alcuni di questi enti si sia provveduta un'eventuale opposizione ai medesimi atti monitori, urgeva proseguire nell'azione con l'apposizione della formula esecutiva e la conseguente notifica dei titoli esecutivi ed eventuale precetto”.

Tra i Comuni in elenco, allo stato attuale, solo quelli di Portocannone e Santa Croce di Magliano non hanno ancora provveduto ai relativi pagamenti delle somme dovute per le suddette quote dei canoni di fitto e su Portocannone sappiamo la conseguente notifica dei titoli esecutivi nonché eventuale atto di precetto per la riscossione coattiva del credito nei confronti dei due comuni per i quali risultano ancora procedure debitorie, che faranno salire d’importo, con l’aggravio delle spese di procedura legale, gli indebiti dei due Comuni.