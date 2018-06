Agnese Scala nominata dal prefetto commissaria straordinaria a Colletorto

COLLETORTO. Il Prefetto di Campobasso, preso atto dei risultati della consultazione del 10 giugno corrente per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Colletorto, con decreto in data 11 giugno 2018 ha nominato Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune medesimo il viceprefetto aggiunto Agnese Scala.

Il provvedimento si è reso necessario perché nel Comune è stata presentata ed ammessa una sola lista di candidati ed alla chiusura delle operazioni delle sezioni elettorali è risultato non essere stata raggiunta la percentuale di votanti (non inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste comunali) richiesta dalla legge per la validità dell’elezione che, quindi, è stata dichiarata nulla.

Pertanto, è stato nominato il Commissario fino alla ricostituzione, con altra votazione, degli organi di governo ordinari.