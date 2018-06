«Comunichiamo meglio ai cittadini la buona sanità molisana», Toma al contrattacco

CAMPOBASSO. «La buona sanità passa anche attraverso un’efficace comunicazione per un corretto utilizzo dei servizi sanitari. Il deficit comunicativo è, quasi sempre, causa di un alterato rapporto tra le parti, determinando ripetuti ed inutili disservizi, lungaggini e incomprensioni. È questa la ragione che ha spinto Regione Molise, ASReM e Ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Campobasso e Isernia a intraprendere un percorso comune teso al miglioramento delle più ricorrenti criticità comunicative tra Azienda e operatori e tra operatori e utenti».

Lo afferma il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in relazione alla nuova campagna di comunicazione messa a punto da Regione, ASReM e Ordini dei medici che prevede, in sostanza, periodiche e capillari campagne divulgative.

«Poster informativi – continua Toma - saranno affissi negli studi dei medici di Medicina generale, oltre che in tutti i Servizi territoriali dell’ASReM, e saranno disponibili inoltre sui siti degli Ordini e dell’Azienda sanitaria. Due sono già pronti. Il primo serve a chiarire l’utilizzo e i compiti della Guardia medica. L’altro, invece, è stato progettato per dare una corretta informazione sulla prescrizione e sulla certificazione degli specialisti e dei medici di Medicina generale: quando, come e per cosa rivolgersi al Servizio di continuità assistenziale regionale».

«L’obiettivo ultimo – chiosa il presidente - è quello di giungere, attraverso la conoscenza dei percorsi, a comportamenti virtuosi e corretti da parte di tutti gli attori: cittadini, operatori e Istituzioni».

I dettagli della nuova campagna di comunicazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo giovedì 14 giugno, alle ore 16.00, presso la Sala del Parlamentino di Palazzo Vitale. Saranno presenti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il direttore generale della ASReM, Gennaro Sosto, e i presidenti degli Ordini provinciali dei medici di Campobasso e Isernia, Carolina De Vincenzo e Fernando Crudele. Nell’occasione sarà presentato alla stampa anche il nuovo sito web dell’ASReM.