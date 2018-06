Nuova amministrazione e dotazione organica comunale

LARINO. Per la nuova Amministrazione questo sarà il problema-principe da risolvere: rimpolpare la dotazione organica dell’Ente. La domanda: erano troppe le 98 unità degli Anni ‘90 o sono poche le 15 (o poco più) attuali?

Un fatto è certo: la Waterloo di Palazzo ducale si concreta tutta in queste due cifre che certificano, nella loro graffiante sintesi, che l’ente frentano è passato dalle stelle alle stalle sebbene, un tempo, l’Ente fungesse da punto di riferimento per quanti avevano necessità di informazioni professionali e di piccole consulenze. Oggi il telefono del Palazzo “piange” e gli accessi agli uffici si fanno sempre più rari, dal momento che la macchina comunale non è quasi più in grado di dare né all’Amministratore e manco all’amministrato quel che dovrebbero dare. Il nuovo Esecutivo non potrà che contare sulla scarsa consistenza cui è stato ridotto l’organico. Badate, questo ‘incipit’ non vuole costituire “avviso di garanzia” per alcuno. Le colpe di questo stato di cose vanno distribuite equamente tra quanti hanno amministrato il Paese negli ultimi 5 lustri. Come? Sicuramente omettendo di esercitare il debito ‘turn over’ (anche quando fosse possibile farlo), consistente –per chi non conosce l’inglese - nel ricoprire subito il posto lasciato vacante da chi aveva maturato lo stato di quiescenza. Nel periodo suindicato, è certo che una sola amministrazione ha inteso di dovere riorganizzare il personale dell’ente, con tanto di ordinamento, spesso rivedendo certe sue posizioni pregiudiziali su questo o su quel funzionario, ma soprattutto provvedendo secondo quanto le veniva reso possibile dalle leggi finanziarie annuali, sempre più “avare”, abbattutesi sui Comuni sino a chiudere i rubinetti delle assunzioni. In effetti, fatta eccezione per gli accessi in dotazione organica di soggetti classificati invalidi, in tanti anni nessuna nuova unità lavorativa è venuta mai ad incrementare il numero dei dipendenti se non un vigile urbano, trasferito nel 2007, per mobilità esterna, grazie all’abbrivo offerto dalle pieghe della Finanziaria 2007. Per il resto, eccezion fatta per un vice-segretario, assunto nei primi del 2000 per concorso pubblico (poi trasferitosi alla Regione Molise), il buio è stato assoluto, quasi che la “macchina” del personale fosse l’ultimo (ma proprio l’ultimo) dei problemi delle varie amministrazioni succedutesi nel tempo.

Pare quasi che i vari Esecutivi siano rimasti sempre in preda alla sindrome del marito sadico; quello che, per far dispetto alla moglie, pensò di potersi mutilare di un ammennicolo che – in definitiva – doveva servire, prima di tutto, a lui stesso. Ciò premesso, i nuovi assessori ed i nuovi consiglieri – ove non si diano una mossa si ritroveranno a dirigere un veliero in preda a marosi che rendono insicuri da tempo quello che sarebbe dovuto essere il Mare della Tranquillità del personale della cosa pubblica locale. Cosicché, a questo punto, riusciranno sicuramente utili alla comprensione del fenomeno poche altre cifre, sicuramente foriere di tanti pensieri a venire.

Nel 1975, l’organico contava 13 netturbini. Da quell’anno, il Paese è cresciuto; la raccolta dei rifiuti si è suddivisa in normale ed in differenziata, la produzione di monnezza è lievitata con progressione geometrica, ma gli operatori (divenuti ecologici) si sono ridotti appena a 2. Si tratta di un fenomeno di miopia amministrativa, protratta nel tempo, veramente ragguardevole. Essa peraltro è transitata sulla percezione dell’opinione pubblica così come le gocce d’acqua cadute su di una lastra d’alluminio arroventata. Dopo un secondo dall’accadimento, non hanno più lasciato traccia di sé, se non l’effimero vapore. La gente riscontra quotidianamente, nei cantoni cittadini, la presenza di contenitori colmi sino all’orlo e vede gli angoli stradali pieni di rifiuti. Ma, anziché fare mente locale, “maledice” gli spazzini (che oggi esistono solo ‘in mente Dei’). Analogo discorso va fatto per i Vigili urbani.

Negli Anni ’80 se ne contavano 10; successivamente la dotazione organica richiedeva addirittura l’assunzione di 13 unità, a causa delle esigenze di controllo del territorio ravvisate dalle Amministrazioni dell’epoca. Oggi, ne sono rimasti soltanto 4, di cui 3 sottufficiali, e si è ritornati alle origini dopo 40 anni. Pure in questo caso, la gente pare non accorgersi delle carenze della gestione amministrativa; e le attribuisce alle “assenze” dei vigili, chiedendosi – ad ogni pie’ sospinto – dove mai “si nasconda” chi, in realtà, non c’è più perché cancellato e mai rinnovato nel numero.

Claudio de Luca