Anche i “5 Stelle” spingono per la Commissione Affari Comunitari: la proposta sbarca in Consiglio

CAMPOBASSO. Non solo Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, anche il Movimento 5 Stelle è pronto a depositare in Consiglio regionale la proposta della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari, internazionali, per i programmi della Commissione europea, per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea, per la cooperazione.

Primo firmatario della proposta è il portavoce Angelo Primiani, che da molti anni si occupa di Programmazione comunitaria e che già in campagna elettorale, e poi nel primo Consiglio della nuova Legislatura, aveva annunciato questa iniziativa legislativa.

"La presente proposta di legge - ha spiegato Primiani - vuole provvedere a dare un nuovo impulso alla normativa che disciplina il settore degli affari comunitari ed in particolare intende dotare l'assemblea legislativa di uno strumento di indirizzo in grado di svolgere approfondimenti normativi, studi ed analisi, monitorare lo stato di avanzamento di spesa dei fondi europei ed incrementare la partecipazione della regione stessa ai programmi comunitari a gestione diretta. Uno strumento a supporto della regione, per chiede all'Europa di ridefinire i parametri per il ciclo di programmazione 2021-2027”.

“L'esigenza di una Commissione consigliare per gli affari comunitari - ha aggiunto Primiani - nasce sì, dal bisogno di una corretta ed efficace gestione dei fondi europei, ma si rivela indispensabile in vista di un probabile reinserimento della Regione Molise tre le regioni meno sviluppate (ex Obiettivo 1). Il Molise, nella programmazione 2014-2020 risulta tra le regioni in transizione, non per un efficace utilizzo dei fondi comunitari, ma più che altro perché aziende come l'Ittierre, la Gam e lo Zuccherificio, avevano un indotto che alzava i Pil della regione”.

“Il possibile ritorno del Molise tra le regioni meno sviluppate - ha concluso il pentastellato - è sintomatico del fatto che i governi degli ultimi 10 anni, guidati da Iorio e poi da Frattura, hanno fallito. La nostra regione, in questi anni, non ha saputo sfruttare al meglio i fondi comunitari a disposizione per favorire la crescita economica. Il fatto che anche i consiglieri di opposizione del PD, Micaela Fanelli e Vittorino Facciola, abbiamo pensato di depositare la stessa proposta di cui noi del MoVimento 5 Stelle parliamo ormai da mesi, e che abbiamo annunciato già durante la prima seduta di Consiglio, non può che farci piacere. E ci auspichiamo, in tal senso, la collaborazione dell'intero Consiglio e della Giunta guidata da Toma."