Franco Rainone: grazie ai 454 cittadini che hanno espresso un voto libero e incondizionato

Il candidato sindaco per la lista “Noi per Larino”, Franco Rainone, ringrazia i 454 cittadini di Larino che domenica scorsa si sono recati a votare scegliendo la sua lista.

“A nome mio e di tutti i candidati della lista Noi per Larino – dice Rainone – desidero ringraziare quei cittadini che domenica scorsa hanno scelto di votarci. Un voto libero e incondizionato che ha permesso a questa lista di eleggere un consigliere all’opposizione. 454 eroi che non hanno creduto alle sibille delle altre due liste, 454 cittadini, e non sudditi, che nonostante le promesse e i corteggiamenti, hanno deciso di dare il loro voto all’unica lista che non aveva nessun’altro interesse se non quello di ridare speranza e dignità a questa città. A loro e tanti altri cittadini di Larino, posso solo dire in questo momento, che faremo un’opposizione seria e rigida affinché non venga presa nessuna decisione che possa essere lesiva degli interessi di questa comunità”.