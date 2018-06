Oculistica a Larino: in calo le vecchie diottrie amministrative

LARINO. Le ascendenze linguistiche partenopee, espressive al punto di essere diventate uno dei doni più ricchi trasferito ai Molisani dal Regno di Napoli, vanno prestando da tempo - al lessico della politica locale - modalità comunicative che ascendono a dignità curule quando pronunciati da certuni primi cittadini. E' accaduto nel caso delle parole sprecate per "Oculistica", il Reparto del "Vietri" che, anni addietro – nel giro di un pomeriggio e di una notte –, sembrava che non dovesse più essere trasferito (armi, bagagli e personale medico e paramedico) al “S. Timoteo” di Termoli. A tale proposito il primo cittadino frentano annunciò che si sarebbe trattato soltanto di voci, frutto di una interpretazione del Direttore sanitario dell’epoca, poi “sanate” dall’intervento taumaturgico dell’allora Capo della "Fabbrica delle idee" postosi immediatamente in contatto col Presidente Frattura. E’ proprio vero che due teste fanno più chiasso di una; perciò, con quella felice-fantomatica risoluzione, si voleva dimostrare che a Larino tutto era sempre bell’e pronto. Qui c’era un giardino politico incantato in cui la vita scorreva facile perché l’unica fatica richiesta era quella di prendere il cellulare per raccogliere i frutti che la vilipesa popolazione frentana si attendeva dai gestori della cosa pubblica. Insomma il telefono non piangeva, ma – nel caso di specie – avrebbe allungato le diottrie. Invece com’é finita? Che, al 'San Timoteo', opererà l’unico Centro oculistico del Basso Molise mentre a Larino resteranno soltanto visite e controlli ambulatoriali. Naturalmente gli interventi non saranno più effettuati perché non c’è la rianimazione e l’unità coronarica.



In sostanza, all’epoca, il Sindaco aveva “sputato” (diciamo così) in solitudine, usando i suoi Cittadini come bersaglio. Pur dando atto della ricchezza della casistica recata in proposito dalla Càbala (“sputo semplice”, 32; “sputare a terra”, 52; “sputare in faccia”, 9; “veder sputare”, 23 …), e riconoscendo che una volta l’atto di “umettare” non aveva la valenza assunta odiernamente (si pensi, ad esempio, alla importanza del gesto contro il malocchio), per quanto riguarda ‘Oculistica’ (poiché gli “umettati” saremmo noi) la mente va al personaggio di Rafaniello nel “Montedidio” di Erri De Luca:”L’italiano è una lingua senza saliva. Il napoletano, invece (nel caso il primo cittadino), tiene uno sputo in bocca che fa attaccare bene le parole”. Ma solo quelle. Visto che - nella storia dell'ospedale - il primo cittadino frentano ha usato la bocca come i partenopei, pensando che uno sputo (se utilizzato per attaccare una suola di scarpe) non va bene ma che, usato solo per parlare, può diventare un toccasana. Peccato solo che “mettere no poco de sputazza mpronta a lo dito fa solo abbedé d’azzeccarla nfaccia a lo muro”. E’ stato così che, col tempo, le sue parole si sono rivelate un rimedio privo di effetti, tale da mostrare come certi antichi funambolismi verbali ospedalieri rappresentano solo delle cadute di tono sia per l'intelligenza di chi li usa che per quella di chi ne sia rimasto destinatario.

"L'ospedale rimane un presidio di eccellenza che - con la Camera iperbarica, la riabilitazione, la medicina interna, la Residenza per anziani, la dialisi, i Centri trasfusionale, di diabetologia, di radiologia, il Laboratorio di analisi ecc. risponde alle esigenze di un territorio vasto, frenando la mobilità passiva ed attraendo l’utenza delle zone limitrofe". Cos’è rimasta di tutto questo peana sindacale? Nulla, tranne qualcosina-ina-ina … E qui si conclude il clangor di bùccine del past-Sindaco frentano che, avendo una buona vista, se la dormiva alla grossa nel nebbioso porto di Palazzo ducale mettendo su quel Reparto solo il suo cappello. Eppure, sin da allora, donna Olimpia Frangipane (su "Face book") aveva capito tutto:"E’ strabiliante che in Molise possa essere disposto, per errore, il trasferimento di un intero reparto da un ospedale all'altro per un'errata interpretazione del Piano operativo sanitario?". Solo Notarangelo non se n’era accorto.

Claudio de Luca