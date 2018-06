TERMOLI. «Potere al popolo» comincia a darsi una struttura e dopo aver testato il progetto alle ultime elezioni politiche ha celebrato ieri a Termoli, nella sede di via XXIV maggio la prima assemblea regionale.

Durante l’assemblea sono stati trattati molteplici argomenti: la partecipazione nazionale a Roma del 16 giugno e della raccolta di firme, leggi di iniziativa popolare su abrogazione, pareggio di bilancio in costituzione, buona scuola, organizzazione sportelli sociali.

Sono stati nominati anche i delegati che parteciperanno al coordinamento nazionale, gli eletti sono stati: Mariachiara Santone e Leda Di Santo.

Individuati anche i nodi territoriali che lavoreranno in sinergia su temi dirimenti per il territorio regionale, che sono: Basso Molise, Molise centrale e provincia di Isernia.

«Come soggetto politico ci siamo presentati alle elezioni nazionali del 4 Marzo scorso, è un’istanza che è stata portata avanti a partire dal mese di novembre, e dopo il voto in tutta Italia sono nate delle strutture delle ‘Case del Popolo’, chi aveva una sede ha implementato i lavori.

Quello che stiamo facendo è coordinarci come «Potere al Popolo Molise».

«Potere al Popolo Molise» - ha detto Mariachiara Santone - si prefigge di organizzare dei gruppi di studio, già ne sono stati individuati alcuni per l'analisi delle criticità, da cui partire per organizzare le nostre attività di mutualismo e partecipazione alla vita collettiva, tra i vari nodi, delle zone sensibili come: Termoli, Isernia, Riccia, Campobasso per iniziare a lavorare sul territorio».

L’assemblea si è conclusa con le problematiche che affronteranno a Termoli, come: la battaglia contro il tunnel, la situazione sanitaria regionale, la disoccupazione giovanile, mentre a Campobasso il problema dell’emergenza sfratti.