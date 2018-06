Il Pd verso l’assemblea regionale: clima da “resa dei conti”

CAMPOBASSO. Il conto alla rovescia è iniziato. Domani il Pd molisano si troverà faccia a faccia con il proprio futuro e dovrà decidere quale direzione imboccare.

Ma non sarà un’allegra tavolata tra amici. Troppe le questioni irrisolte, troppi i “mal di pancia” ed i musi lunghi, troppe le tensioni e le frizioni interne; alcune delle quali celate e mai realmente sanate.

Non solo dissidi recenti, come l’invettiva di Costanza Carriero contro il segretario dimissionario Micaela Fanelli (rea, secondo la vicepresidente, di non aver mai accettato il confronto durante il proprio mandato), ma anche strascichi di lungo corso, che affondano le radici nella gestione del post-Frattura, nell’estenuante dialettica con Molise 2.0 e Ruta e nella conseguente scelta di Carlo Veneziale per la sfida delle regionali.

Un’assemblea che sembra dunque assumere il sapore della più classica “resa dei conti”.

L’assise convocata da Laura Venittelli si troverà infatti dinanzi a scelte non facili, soprattutto dopo la doppia batosta delle elezioni politiche del marzo scorso e della successiva tornata delle regionali. Senza considerare le ultime amministrative, che di certo non hanno costituito una panacea.

Un incontro, quello che andrà di scena domani 16 giugno nei locali del dopolavoro ferroviario di Campobasso, affacciato per altro sul fondamentale appuntamento del Congresso nazionale.

Ecco perché il summit regionale Dem potrebbe costituire l’occasione per inaugurare la stagione di rinnovamento così lungamente agognata, per tracciare le linee operative da intraprendere. Mosse che dovrebbero segnare anche importanti mutamenti in seno all’organigramma di partito, seppur l’ordine del giorno - almeno in via ufficiale- non preveda che i seguenti temi sul tavolo dei lavori: l’analisi delle due ultime sessioni elettorali, le iniziative da intraprendere e lo studio delle strategie di rilancio.

Non è escluso, però, che il dibattito possa allargarsi anche ad altri spunti, arrivando a “toccare” questioni scottanti, quali appunto il rinnovo della dirigenza regionale e preparando così la strada a eventuali nuove primarie.