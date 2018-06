Sanità, presentata la nuova campagna di comunicazione: “Più trasparenza”

CAMPOBASSO. È già tempo di programmazione in tema di Sanità, per il presidente Donato Toma. Tra gli obiettivi primari, quello di migliorare il sistema di prenotazione per accorciare sia i tempi di attesa che quelli di erogazione delle prestazioni sanitarie.

Intanto, si è già tracciato un cambiamento importante. Nella sala del Parlamentino di via Genova, infatti, é stata presentata ieri la campagna di comunicazione realizzata congiuntamente dalla Regione Molise, dall’ASReM e dagli Ordini Provinciali dei Medici di Campobasso e Isernia tesa al miglioramento delle più ricorrenti criticità comunicative tra l’Azienda, gli operatori e i cittadini.

“Vogliamo perseguire l’appropriatezza, come uno dei valori cardine della nostra azione amministrativa - ha spiegato il presidente della Regione Molise, Donato Toma - Conoscere i percorsi assistenziali garantisce comportamenti virtuosi e corretti da parte di tutti gli attori: cittadini, operatori e Istituzioni. La comunicazione è fondamentale e implica idee chiare. Bisogna capire cosa si vuole comunicare e poi bisogna farlo correttamente. C’è ancora tanto da fare e noi abbiamo la volontà di arrivare ai cittadini molisani in maniera trasparente”.

E proprio il nuovo sito ASReM rappresenta un passaggio importante, tale da accorciare le distanze informative con l’utenza, sollecitato tra l’altro da tempo sia da parte degli operatori che dei cittadini.

L’idea alla base è quella di mettere a disposizione di tutti un portale flessibile che raccolga tutte le informazioni utili per l’assistenza e la cura dei molisani.

È stata presentata la versione “zero”, già online ed accessibile direttamente all’indirizzo www.asrem.gov.itSono tanti i nuovi spazi previsti.Nella home è stato predisposto uno spazio per le notizie. Sono infatti visibili le informazioni più rilevanti, gli eventi promossi dall’Azienda, oltre che gli avvisi.

L’alberatura è stata costruita con pagine destinate all’organizzazione funzionale dell’ASReM prevista dall’Atto Aziendale (con le attività, i riferimenti ed i contatti delle Unità Operative aziendali). C’è la nuova sezione Servizi per il Cittadino, al cui interno vi è uno spazio dedicato esclusivamente alle Associazioni di volontariato che collaborano con ASReM, dove vi sono informazioni utili per la salute dei cittadini e per le attività di prevenzione.

È stata poi predisposta una pagina per il collegamento specifico con i Video Soccorso installati presso i Pronto Soccorso regionali (per visualizzare informazioni dei Pronto Soccorso in tempo reale).

I due manifesti presentati servono dunque per contrastare il deficit comunicativo che spesso si è creato e che rappresenta, quasi sempre, causa di un alterato rapporto tra le parti, determinando ripetuti ed inutili disservizi, lungaggini ed incomprensioni.

Nello specifico, un manifesto servirà a chiarire l’utilizzo ed i compiti della Guardia Medica. L’altro manifesto, invece, è stato progettato per dare una giusta informazione sulla prescrizione e sulla certificazione degli Specialisti e dei Medici di Medicina Generale: quando, come e per cosa rivolgersi al Servizio di Continuità assistenziale regionale.

Sarà possibile trovarli, oltre che sul sito ASReM, anche nelle sedi di Continuità Assistenziale, in tutti gli studi di Medicina Generale, negli Ospedali, nei Poliambulatori e in tutti i luoghi in cui i cittadini entrano in contatto con il Sistema Sanitario Regionale.

Un passaggio anche sull’integrazione Cardarelli-Cattolica: Toma ha rilanciato l’idea del consorzio. Un’ipotesi che ha condiviso con i vertici dell’Asrem e che sembra aver riscosso segnali positivi. Ci si potrà lavorare su a maggior ragione dopo la nomina, per ora slittata, del Commissario ad acta della Sanità; entro la prossima settimana potrebbero giungere novità importanti in questo senso dal Consiglio dei Ministri.