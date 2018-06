Videosorveglianza e messa in sicurezza delle scuole, Portocannone va avanti

PORTOCANNONE. Completate questa settimana le fasi istruttorie per due iniziative strategiche per la nostra Comunità.

Lunedi è stato infatti consegnato in Prefettura il progetto di videosorveglianza in attuazione del Patto per la Sicurezza Urbana sottoscritto dal Comune di Portocannone e dalla Prefettura di Campobasso, a valere su finanziamento del Ministero dell'Interno.

Nella giornata di venerdì inoltre, è stato pubblicato il bando di gara per la messa in sicurezza del tetto della Scuola Elementare e Media, a valere su finanziamento assegnato nella scorsa estate al Comune di Portocannone dalla Regione Molise in fase di riprogrammazione dei fondi per l'edilizia scolastica.

Un sentito ringraziamento va ai tecnici, Adamo Musacchio, Pasquale Travaglini e Leo D'Antono che hanno collaborato ai progetti senza oneri per le casse comunali.