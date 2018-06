Diktat Pd, su Termoli potere decisionale in mano a Fanelli e Facciolla

TERMOLI. Il Partito democratico, nel documento finale dell’assemblea regionale dem di ieri, ha sancito la diarchia che gestirà di fatto le prossime elezioni amministrative a Termoli.

Una postilla aggiunta alla fine che confina alla volontà dei consiglieri regionali Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla il gradimento o meno delle ricandidature o delle candidature che emergeranno da qui al turno elettorale della prossima tarda primavera.

Ma andranno d’accordo Fanelli e Facciolla? Il capogruppo ed ex vicepresidente della giunta Frattura sicuramente è orientato a perorare la causa dell’amministrazione uscente. Non è un caso se alla riunione dell’assemblea dem di ieri era presenta in gran numero proprio la delegazione di via Sannitica, con sindaco, assessori, consiglieri e persino componenti lo staff del primo cittadino. Insomma, un presidio politico significativo.

L’assessore Gallo è anche intervenuto per ribadire la bontà del progetto di riqualificazione del centro storico, il cosiddetto Tunnel.

Il sodalizio politico tra Sbrocca e Facciolla è assai consolidato, meno quello con la Fanelli, anche in virtù del corto circuito avuto con la mancata candidatura di centrosinistra di Leo Antonacci, costretto a passare nel centrodestra dopo il blitz compiuto dalla segreteria regionale che ha candidato a Guglionesi Pasquale Marcantonio.

Ovviamente, questa operazione eterodiretta dall’alto dovrà incontrare i favori della base, altrimenti si potranno creare frizioni ulteriori, pericolose per un ambiente già elettrico di suo.

«Nella materia delle decisioni riguardanti le elezioni comunali di Termoli, ogni decisione di merito avviene d’intesa con i consiglieri regionali eletti». Una postilla, dunque, che va a esautorare le funzioni di federazione e circolo. Ma che non considera nemmeno le possibili convergenze-divergenze con un perimetro di coalizione più ampio.

Nella sostanza, appare più una forma ad escludendum, un commissariamento locale mascherato.