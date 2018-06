Primo Consiglio comunale a Guglionesi convocato dal sindaco Bellotti

GUGLIONESI. In attesa di conoscere le decisioni del sindaco Mario Bellotti in merito alla formazione della giunta, è stato convocato dal primo cittadino eletto lo scorso 10 giugno a Guglionesi il primo Consiglio comunale della nuova era post-Antonacci.

In prima battuta il 21 giugno, alle 17, e in seconda eventuale il giorno successivo alla medesima ora, si riunirà il consesso civico nella sala delle Adunanze del municipio guglionesano, per l’insediamento e la convalida degli eletti nelle consultazioni elettorali, con l’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di sindaco e di consigliere comunale art. 41 d.lgs. 267/2000.

Insediato formalmente, il Consiglio vedrà il giuramento del sindaco, la presa d'atto della nomina della giunta Comunale; l’elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale; l’enunciazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni; l’elezione della Commissione elettorale; l’elezione dei rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione dei Comuni del Basso Biferno e la costituzione gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo.