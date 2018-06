Palata, palestra e vecchia scuola torneranno a nuova vita

PALATA. L’amministrazione Berchicci pone in primo piano la riqualificazione dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale. Sono iniziati da alcuni giorni, infatti, i lavori all’impianto termico del vecchio edificio scolastico e alla palestra annessa di via Kennedy. Un investimento complessivo di 120mila euro, che comprende anche progettazione e direzione dei lavori, stanziati dalla Regione Molise e che vede il Comune di Palata ente esecutore e attuatore dell’intervento. «Con questo intervento si sostituisce quasi tutto il vecchio impianto alimentato da un bruciatore a gasolio che sarà sostituito da un nuovo a metano, l’impianto è vecchio di diversi anni e non funzionava, si parla addirittura degli anni Sessanta, per questo ci ha visti costretti a spostare tutte le scuole nel nuovo edificio sempre di via Kennedy, creando disagio ai ragazzi e al personale scolastico perché mancavano alcuni bagni e l’aula per i professori.

Con il completamento di questi lavori, scadenza 30 luglio 2018, l’edificio sarà munito di tutte le autorizzazioni specifiche e dopo aver sentito la dirigenza scolastica di Petacciato di cui facciamo parte, possiamo vedere di spostare elementari e anche medie nel vecchio edificio, uno dei più belli della zona, dove si potrebbe realizzare un polo scolastico a disposizione dei Comuni della zona». Berchicci, inoltre, afferma come «Per quanto riguarda la palestra faremo quasi tutto impianto termico con il finanziamento che comprendeva la sostituzione del bruciatore, che andrà ad alimentare anche la palestra, considerando che i due plessi sono collegati tra di loro e con un altro progetto da 160mila euro sistemeremo anche l’impiantistica sportiva indoor. 80mila euro verranno dalla Regione e 80mila euro da un mutuo che abbiamo richiesto alla Cassa depositi e prestiti a 20 anni con un tasso di interesse del 2,56%. Con questo nuovo finanziamento metteremo a norma anche la palestra con una nuova pavimentazione, impianto elettrico, bagni, spogliatoi e impianto termico che andremo a completare.

Ci saranno nuove uscite di sicurezza a norma e al completamento di questi lavori avremo le due strutture collegate tra di loro e al servizio della scuola e delle associazioni presenti. Tutto a vantaggio della collettività, perché non abbiamo altri ambienti per fare delle feste nel periodo invernale, si potrà usare questa struttura per le attività culturali e ricreative».