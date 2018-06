TERMOLI. Differenziata, il Comune annuncia controlli serrati e sanzioni ai trasgressori.

"Le immagini del video diffuso oggi (riferite tra l'altro ad un'utenza domestica già sanzionata in passato poiché i bidoni sono collocati in uno spazio non autorizzato) evidenziano da un lato l’operatore della Teramo Ambiente che getta nel camion i rifiuti di diversi cassonetti ma, se si osserva bene, si capisce che quei rifiuti non sono stati differenziati da chi li ha conferiti - queste le parole del dirigente all'Ambiente del Comune di Termoli e segretario generale Vito Tenore sulla situazione della raccolta differenziata. - Nel bidone giallo dovrebbe esserci solo plastica, in quello bianco solo carta, in quello blu solo vetro e lattine. In quei bidoni sul lungomare invece è stato gettato di tutto, in maniera indifferenziata e la Teramo Ambiente non è tenuta per contratto a separare i rifiuti già conferiti".

Quello del lungomare nord non è l’unico esempio di mancato rispetto delle regole della raccolta differenziata, la violazione infatti avviene quasi sistematicamente laddove ci siano bidoni esposti fuori dall’orario o del giorno previsto per il ritiro.

L’amministrazione comunale annuncia l’inizio di una serie di controlli serrati e sanzioni per i trasgressori e per chiunque non rispetti il regolamento della raccolta differenziata. "Non si tratta solo dell’attività della Teramo Ambiente - prosegue il segretario Tenore - tutti i cittadini, gli esercenti e i balneatori devono esporre i bidoni solo nei giorni del ritiro e seguendo il calendario specifico. Se fino ad oggi si è mostrata comprensione verso le diverse situazioni adesso si dovrà necessariamente passare ad una modalità di totale intransigenza sia nei confronti della società addetta al ritiro qualora manifestasse delle carenze del servizio sia nei confronti dei vari trasgressori che saranno sanzionati".