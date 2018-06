​Elezioni, monta la polemica contro le liste civetta degli agenti di Polizia penitenziaria

LARINO. "Quando la divisa umilia lo Stato. Un mese a casa pagati da noi con una raffica di liste fasulle". Questo il titolo dedicato dai giornali alle iniziative elettorali di alcuni appartenenti alla Polizia penitenziaria che, un po’ dovunque, compreso anche il Molise, offre a se stessa un ‘aiutino’ per avere un mese sabbatico. Con tutto il rispetto, questo non dev’essere più reso possibile, soprattutto perché – oltre alle esigenze del servizio – si rovinano le giornate a chi deve sopperire all’assenza dei transfughi. Anche quest’anno chi custodisce l’ordine nelle Carceri molisane ha ‘presentato dodici liste: 5 a Campochiaro, 4 a Ripabottoni e 3 a Montorio nei Frentani.

Qualcuno l’ha fatto sotto l’ègida di Vasco Rossi e, purtroppo, il rocker-pop non ha portato fortuna. Si pensi alla lista ‘Alba Chiara’, presentata da alcuni agenti della Polizia penitenziaria alle comunali di San Mauro di Saline (nel Veronese) che non ha preso manco un voto. La mancata risposta degli elettori ha chiuso una vicenda che ha fatto discutere per la concessione dei trenta giorni di congedo retribuiti, previsti dalla legge, ai rappresentanti delle Forze dell'ordine pòstisi in corsa. Polemica su cui, in particolare, erano intervenuti i ‘dem’, trasportando addirittura il caso a livello ministeriale.



San Mauro di Saline è un comune montano di 582 abitanti (più o meno come Montorio nei F.) che si trova nella zona geografica della Lessinia, tra Verona e Vicenza. Nella domenica elettorale, con 182 preferenze (pari al 48%) è stato riconfermato sindaco il civico Italo Bonomi che ha avuto la meglio su altri tre candidati. Uno di loro, il poliziotto Angelo Sebastiano Campanile, era per l’appunto l'aspirante primo cittadino di “Alba Chiara”, la formazione indipendente composta da 11 agenti del carcere veronese. L'affluenza, nel piccolo paese, è stata piuttosto bassa; e ciò per un motivo curioso: il bel tempo aveva favorito la raccolta delle ciliege, cosicché molti elettori erano rimasti impegnati nei campi sino al tramonto.

Questo fattore non aveva contribuito ad accrescere i consensi della lista degli agenti che, così, si era fermata a zero voti. Insomma, chi si era iscritto alla contesa non aveva manco ritenuto di parteciparvi, almeno per salvare la faccia. Nonostante, almeno ai fini politici, quelle elezioni non avessero particolare rilevanza, la presentazione della lista degli agenti della Penitenziaria del Veronese aveva suscitato clamore per quel mese di assenza dal lavoro, comunque pagato dal Ministero, che – in forza della legge – ne aveva dovuto permettere la candidatura. La norma di riferimento è l'art. 81 della legge n. 121 del 1981 secondo cui «Gli appartenenti alle Forze di polizia candidati ad elezioni politiche od amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dell'accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale».

A contestare la candidatura degli agenti postisi in campo con questa (solita) incredibile iniziativa, attuata anche a Borgofranco sul Po, in provincia di Mantova, era stata la deputata veronese del Pd, Alessia Rotta, che - alla fine di maggio - aveva presentato un'interrogazione ai Ministeri della Giustizia e del Lavoro in cui veniva evidenziato che «chi era rimasto al proprio posto avrebbe dovuto affrontare un carico di otto ore per turno anziché di sei, rischiando di saltare la giornata di riposo e magari di rientrare dal congedo ordinario per coprire i turni lasciati scoperti dai colleghi postosi candidati». «Un mese di ferie fa comodo a tutti e non è certo colpa mia se la legge lo prevede», aveva replicato prontamente qualcuno, soggiungendo:«Se non sta bene, si cambi la legge, ma senza mettere la croce addosso a chi ne approfitta perché non si tratta di essere delinquenti.

Quando stiamo sul lavoro a sputare sangue in mezzo a situazioni difficili, con persone da cui riceviamo solo insulti e violenze psicologiche, oltre a minacce di denunce per ogni minimo intervento che facciamo, non viene alcuno a prendere le nostre difese». Secondo questo agente sindacalista la candidatura a San Mauro di Saline era «un capriccio per vedere se qualcuno mi vota e tentare una scommessa per scendere in politica con persone che non si sono mai candidate». Nonostante la buona volontà, l’esperimento è fallito: nel Veronese come nel Basso Molise.

Claudio de Luca