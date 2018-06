Giunta a 4 a Guglionesi, s'insedia l'amministrazione Bellotti

GUGLIONESI. Consiglio comunale d’insediamento, il sindaco Mario Bellotti ha formalizzato la nomina della giunta, scegliendo assessori e deleghe, non solo. Ha anche attribuito le deleghe ai consiglieri comunali. L’assise civica è convocata in prima battuta il 21 giugno, alle 17, e in seconda eventuale il giorno successivo alla medesima ora, nella sala delle Adunanze del municipio guglionesano, per l’insediamento e la convalida degli eletti nelle consultazioni elettorali, con l’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di sindaco e di consigliere comunale art. 41 d.lgs. 267/2000. Insediato formalmente, il Consiglio vedrà il giuramento del sindaco, la presa d'atto della nomina della giunta Comunale; l’elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale; l’enunciazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni; l’elezione della Commissione elettorale; l’elezione dei rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione dei Comuni del Basso Biferno e la costituzione gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo.

Ecco le scelte del primo cittadino, che si è riservato il Bilancio: Vicesindaco Giuliano Senese, componente della Giunta comunale con deleghe: Lavori pubblici, Urbanistica, Reti infrastrutture, Politiche abitative di edilizia pubblica, Politiche energetiche, Protezione civile; Giuseppe Aristotile, assessore componente della Giunta comunale con deleghe: Sport, Attività ed impiantistica sportiva, Promozione sportiva ed eventi sportivi, Personale e servizi, Polizia locale per la sicurezza; Giuseppina D’Onofrio, assessore componente della Giunta comunale con deleghe: Politiche per l’ambiente, Igiene e decoro urbano, Tutela degli animali, Verde pubblico, Commercio e attività produttive, Mercati e fiere, Artigianato; Carmela Elisa D’Astolto, assessore componente della Giunta comunale con deleghe: Politiche sociali e sanitarie, educative e di cittadinanza, Responsabile per il funzionamento dello sportello di ascolto e di raccolta segnalazioni dei cittadini; Corrado Del Torto, consigliere comunale con deleghe: Politiche giovanili, Progettazione europea per le strategie di sviluppo locale, Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio del centro storico, Toponomastica; Barbara Morena, consigliera comunale con deleghe: Turismo, Associazionismo, Volontariato e Pro loco; Michele D’Anselmo, consigliere comunale con deleghe: Cultura e Politiche in favore della famiglia; Stefania Addesa, consigliera comunale con deleghe: Rapporti con il Consiglio comunale, Pari opportunità, Servizi scolastici, Comunicazione e rapporti con la stampa.