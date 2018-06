Al San Timoteo lacune dal piano operativo, criticità rilevate dal Movimento 5 Stelle

TERMOLI. Un triunvirato a 5 stelle quello formato dai consiglieri regionali del Molise Andrea Greco, Valerio Fontana e Patrizia Manzo. I tre esponenti istituzionali di opposizione hanno fatto tappa questa mattina a Termoli, davanti all’ospedale San Timoteo, per il penultimo incontro-sopralluogo nel tour sulla sanità. «La prima cosa che abbiamo fatto entrando qui al San Timoteo di Termoli - spiega Andrea Greco - è stata come sempre chiedere le liste di attesa per le varie specialistiche, e qui a Termoli il problema è veramente acutizzato. Pensate che per molte specialistiche non è possibile effettuare una prenotazione per tutto il 2018, mentre il calendario del 2019 risulta addirittura chiuso.

Questa situazione – prosegue - è incredibile, assurda, perché un malato deve poter andare in un Cup e ricevere una data di prenotazione, anche sia nel 2020. Una persona deve sapere entro quanto tempo una struttura pubblica fornisce questa opportunità. Spetta poi a lui fare delle scelte. Di questo problema ce ne faremo carico immediatamente, perché non è un problema solo di Termoli, è un problema che abbiamo riscontrato in molte altre strutture ospedaliere del Molise. Alta grande criticità da noi riscontrata é quella che vuole, per molti reparti, il San Timoteo carente di quei contenuti dettati dal piano operativo e dall'atto aziendale 2015-2018. Cioè significa che sono stati previsti una serie di aspetti ma questi poi non vengono garantiti all’interno del nosocomio… e questo comporta una vessazione dei dipendenti, una carenza di organico, più tutta una serie di disservizi».

Gli fa eco Valerio Fontana, «Abbiamo parte del personale che si sacrifica, infermieri che accumulano ferie non godute fino a 3 anni, ed è proprio grazie a questo impegno quotidiano che si riescono a garantire, con non poche difficoltà, livelli assistenziali che altrimenti sarebbero ben al di sotto. Ma la realtà termolese, sempre secondo il consigliere, merita un’ulteriore considerazione: quella sui posti letto. “Su carta dovrebbero essere 157 più i 20 del Day Hospital, per un totale di 177. In realtà non è così, perché all'appello ne mancano bene 38 relativi alla lungodegenza, che ancora non vengono attivati guarda caso proprio per l'assenza di personale, ed altri 4 di oncologia. Quindi sono 115 in tutto. Evidenzio anche l'aspetto legato al bacino di utenza sul quale vengono poi calcolati i posti letto. Il basso Molise conta un bacino di utenza di circa 105 mila utenti, ma è chiaro che nel periodo estivo questo dato va quasi a raddoppiarsi, ed inoltre viene ad aggiungersi una forte mobilità attiva.

Tutto questo, con in più il depauperamento dei servizi che ha interessato il Vietri e l’assenza di strutture private in questa parte di territorio, ha conseguenze significative sui livelli assistenziali che andrebbero garantiti». «Oggi – ha chiosato Patrizia Manzo - ci siamo voluti mettere nei panni di un cittadino che ha bisogno di un intervento diagnostico precoce. Abbiamo chiesto se per questi cittadini sia predisposta una sorta di corsia preferenziale: non c'è. Non c'è perché è dovuta alla benevolenza del direttore sanitario o dei medici di reparto che si rendono disponibili a dare risposte in tempi rapidi. Una criticità che può essere sicuramente superata. Nel nuovo piano operativo, oltretutto, è stata predisposta una riduzione nella medicina di urgenza da 8 a 5 posti. Teniamo presente che al San Timoteo abbiamo una media di accessi al giorno che varia dai 110 ai 120 cittadini con soli due medici, è il caso di intervenire il prima possibile e dare risposte concrete ad una sanità Molisana che ormai è sofferente», ribadisce la vicepresidente del Consiglio regionale del Molise.