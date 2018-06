TERMOLI. La putrida condizione del selciato del mercato di San Timoteo sul secondo corso l'abbiamo denunciata per primi e non una volta soltanto, ieri sera, all'insegna del motto "L'esempio vale più di mille parole", dalle 23 a mezzanotte, Nick Di Michele, portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale e altri due attivisti pentastellati, come Valerio e Ippazio, hanno deciso di intervenire alla vigilia del mercato del sabato.

«Siamo andati a togliere quella pozzanghera nauseabonda che da giorni resisteva nella piazzetta del mercato del pesce. Sbrocca e co. non hanno assolutamente idea del disagio che vivono i cittadini e i commercianti di quel luogo. Noi del M5S ci proviamo, a stare vicino alle persone aiutandole nei loro problemi quotidiani. Domani (oggi, ndr) è un altro giorno».