Anche Micone al convegno internazionale su clima e calamità naturali

CAMPOBASSO. Nelle giornate del 21 e 22 giugno, il Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Salvatore Micone, ha partecipato all’Assemblea Plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali ed al Convegno internazionale sulle “Calamità naturali e cambiamenti climatici” tenutisi a L’Aquila. Durante l’Assemblea, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra le Regioni Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e Puglia riguardante il Sistema strategico per la tutela e la promozione dei tratturi dell’Appennino Centromeridionale. Il Presidente Micone ha sempre espresso l’importanza di promuovere e valorizzare le peculiarità e le tradizioni che caratterizzano il nostro territorio e la necessità di farle divenire una risorsa vera e propria per l’economia della nostra Regione attraverso il turismo, l’agricoltura, la cultura e il commercio. Inoltre, con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa è stato compiuto un ulteriore passo verso la fattibile realizzazione del turismo rurale non solo molisano, ma interregionale. Al convegno internazionale sulle calamità Naturali sono interventi relatori di elevato spicco: geologi, professori universitari, esperti in scienze naturali e geofisica. Nella giornata del 22 giugno è stato riconsegnato alla Regione Abruzzo la sede del Consiglio Regionale, Palazzo Emiciclo, gravemente danneggiato dal sisma del 2009. Per l’occasione, il Presidente del Consiglio Regionale Micone ha voluto omaggiare il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio, con uno dei più caratteristici e singolari simboli dell’artigianato molisano, una campana realizzata dalla Fonderia Marinelli di Agnone. D’ora in poi, i rintocchi della campana della nuova Aula Consiliare avranno origini molisane.