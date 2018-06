Residenti e commercianti del centro storico si esprimono sul Tunnel

TERMOLI. Non bastano le 18 osservazioni presentate dal Comitato Referendario e dal Coordinamento No tunnel. In merito alla variante di piano regolatore connessa al progetto tunnel e sbancamento del Piano di Sant’Antonio, sono state presentate quattro osservazioni elaborate e sottoscritte da cittadini termolesi, relative ad aspetti che vanno a ledere diritti e legittimi interessi di chi risiede nelle zone che saranno stravolte da questa sciagurata “riqualificazione”: 1) Osservazione proprietari case; 2) Osservazione abitanti ed esercenti Paese Vecchio; 3) Osservazione abitanti ed esercenti via Mario Milano; 4) Osservazione Commercianti centro.

A veicolarle alla stampa è stata Marcella Stumpo, «Le osservazioni dei cittadini vertono specificamente sul grave rischio di danni strutturali ai fabbricati lungo il percorso del tunnel, sui pesanti disagi e sul rischio di isolamento del Paese Vecchio durante i lavori, sull’aumento dell’inquinamento da traffico in via Mario Milano e sul generale peggioramento della mobilità nel centro di Termoli, sulla polarizzazione commerciale verso il complesso polifunzionale, che svuoterà ulteriormente di esercizi commerciali le altre aree del centro.

Il contenuto delle osservazioni evidenzia in maniera chiara come quanto scritto le tecniche operative previste e la natura geologica del terreno, infatti, rendano molto probabili danni notevoli a tutte le costruzioni esistenti lungo il percorso del tunnel, ivi inclusi gli edifici storici che sono l’anima della città.Viene fatto notare come la rete di strade di accesso al Paese Vecchio verrà interrotta dallo scavo a cielo aperto di una trincea larga 11 metri e profonda da 11 a 16 metri, con conseguenti gravi disagi per i residenti e difficoltà fisica di ingresso nella zona.

Emerge inoltre chiaramente il fatto incontrovertibile che l’introduzione del doppio senso di marcia in via Mario Milano, oltre a costituire un assurdo, date le caratteristiche e la pendenza della strada, provocherà un aumento esponenziale dell’inquinamento atmosferico e una diminuzione dei parcheggi, argomento questo già balzato all’onore delle cronache. Complessivamente, per di più, come evidenziato nell’osservazione dei commercianti del centro, la costruzione del parcheggio interrato di Piazza Sant’Antonio e Pozzo Dolce non comporterà alcun aumento dei posti di parcheggio a rotazione

L’ultima osservazione, infine, mette in risalto il danno economico per le attività del centro, inevitabile con l’arrivo dei nuovi locali commerciali previsti nel complesso polifunzionale, e quello che subiranno le attività commerciali a causa del blocco della circolazione nel periodo dei lavori, soprattutto dopo la modifica della modalità di scavo per la realizzazione del tunnel, passata da scavo in galleria e scavo a cielo aperto per la maggior parte del tracciato.

Tutti aspetti, come si vede, che alterano pesantemente la qualità della vita quotidiana di moltissimi cittadini, e che andrebbero a sommarsi al danno incalcolabile che Termoli subirà, se il Grande Scempio dovesse realizzarsi, per la irreversibile alterazione paesaggistica e la distruzione della memoria storica collettiva legate agli interventi sul costone di Sant’Antonio.

Riteniamo particolarmente importante il fatto che i cittadini di Termoli abbiano partecipato in prima persona alla stesura delle osservazioni e abbiano messo nero su bianco la propria netta opposizione a questo progetto, rendendo ancora una volta inoppugnabile quella realtà che il sindaco e la sua maggioranza non vogliono vedere: la loro “riqualificazione urbana” distruggerebbe la città e stravolgerebbe la vita dei residenti, e i termolesi l’hanno capito benissimo, anche grazie all’incessante lavoro di informazione e coinvolgimento che stiamo portando avanti da tanto tempo.

Solo a palazzo di città, evidentemente, non ci si vuol rendere conto di stare lavorando contro ogni interesse della popolazione. O forse, quel che è peggio, lo si sa benissimo ma è considerato un accettabile danno collaterale».