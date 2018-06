Elettrificazione rete ferroviaria: da Campobasso a Roma in due ore, l’assessore Niro al lavoro

CAMPOBASSO. Occasioni di sviluppo importanti per il sistema ferroviario regionale, che vede una preziosa opportunità di crescita nell’elettrificazione della linea verso la capitale.

Al centro del progetto targato Regione Molise-Rfi soprattutto il tratto da Campobasso a Roccaravindola: 80 milioni di euro per 83 km di rotaie, un investimento che va a rimpolpare così il piano già previsto dal “Patto per il Molise” e dalla precedente giunta Frattura.

«Ferrovie dello Stato si è accorta che il Molise è stato lasciato indietro in questi anni - ha detto l’assessore regionale ai trasporti, Vincenzo Niro - e dunque è stata integrata con un “addendum” la delibera Cipe già prevista. Gli stanziamenti iniziali erano infatti insufficienti a risolvere definitivamente i disagi dei tantissimi molisani che usano il servizio ferroviario e con questa misura noi speriamo di mettere davvero la parola “fine” alle criticità. Arrivare a Roma in poco più di due ore rappresenterà una svolta importante per tutti gli utenti del servizio su rotaia».

Questa mattina, nel vertice operativo con Rete Ferroviaria Italiana, sono state tracciate le linee per un’intesa che dovrebbe portare nelle prossime settimane a una prima bozza di convenzione, utile a mettere nero su bianco il piano di elettrificazione. Un’innovazione che consentirà al territorio un notevole salto di qualità, nonché di poter contare su un sistema di trasporto ferroviario maggiormente evoluto, veloce, performante e assolutamente confortevole.