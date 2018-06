Elezioni amministrative, s'insediano le amministrazioni di Montorio e Ripabottoni

MONTORIO NEI FRENTANI. Oggi e domani sono convocate le due assemblee di insediamento per le assise civiche di Montorio nei Frentani e Ripabottoni. Partiamo proprio da quest’ultima amministrazione, quella retta da Orazio Civetta, che al pari del collega di Montorio è stato rieletto sindaco lo scorso 10 giugno. Civetta ha nominato la sua giunta a 3, con l’ingresso nell’esecutivo del vice sindaco Domenico D’Addario e dell’assessore Gianfranco Alfonso. Il debutto della compagine avverrà domani sera, dalle 18.30. Nell’ordine del giorno gli adempimenti di rito, come l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco eletto e dei consiglieri comunali, quindi giuramento del sindaco, presa d’atto della comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale e del vicesindaco.

Sarà eletta anche la Commissione elettorale comunale e saranno enunciati gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’amministrazione in enti, aziende e istituzioni. Saranno eletti anche i rappresentanti di Ripabottoni presso l'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione". A Montorio nei Frentani, invece l’amministrazione del primo cittadino Nino Ponte debutterà stasera, alle 18.30, in seduta pubblica di prima convocazione nella sala delle adunanze consiliari, presso la sede comunale in via Carfagnini Costantino n. 2, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del sindaco eletto direttamente e del Consiglio comunale; giuramento del sindaco; presa d'atto della comunicazione di nomina dei componenti della Giunta comunale e del vicesindaco; elezione della Commissione elettorale comunale; elezione della Commissione comunale per la revisione degli elenchi dei Giudici Popolari ed elezione rappresentanti presso l'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione".