Palazzo D'Aimmo a lavoro sull'Agenzia delle Entrate in Basso Molise

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale del Molise è tornato a riunirsi nel pomeriggio di oggi, 26 giugno, in via IV Novembre.

Dopo le comunicazioni di rito del Presidente Micone, l’Assise ha preso atto delle tre relazioni sull’attività del Co.Re.Com, redatte ai sensi della legge regionale n. 18 del 2002, relative agli anni 2014, 2015 e 2016.

Tra le azioni odierne più rilevanti, la richiesta d’iscrizione e discussione immediate di un odg sulla “realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti per la produzione di compost nell’area PIP del Comune di Sassinoro”.

La proposta del consigliere Di Lucente - firmata e sostenuta anche da Scarabeo, Tedeschi, Cefaratti, Micone, Pallante, Matteo, D’Egidio, Romagnuolo Nicola, Scuncio, Romagnuolo Aida e Calenda - ha di fatto impegnato il presidente Toma ad attivare tutte le iniziative politiche e le eventuali azioni utili a “scongiurare l’insediamento nell’area PIP di Sassinoro dell’impianto di messa in riserva, trattamento e recupero dei rifluiti”.

Sono intervenuti per esprimere il proprio sostegno alla proposta, poi approvata all’unanimità, anche De Chirico, Fanelli, Facciolla, Primiani, D’Egidio e il Presidente della Giunta Toma.

L’Assemblea ha esaminato il tema relativo al “Punto di assistenza e informazione fiscale – Sportello decentrato dell’Ufficio Territoriale di Termoli”. Il punto - portato all’attenzione dell’Assemblea da Micone, Nicola Romagnuolo, Tedeschi, Cefaratti, Pallante, Scuncio, Matteo, Calenda, Greco, De Chirico, Primiani, Nola e Manzo - è stato dibattuto e poi votato all’unanimità.

In sostanza l’Ordine del Giorno, vista la comunicazione della Direzione Regionale del Molise dell’Agenzia delle Entrate circa la chiusura della sede di Larino dello Sportello decentrato dell’Ufficio Territoriale di Termoli, e preso atto della sollecitazione sul punto venuta dall’Ordine degli Avvocati della stessa città frentana, “impegna il Presidente della Giunta regionale a mettere in atto tutte le iniziative consentite, al fine di salvaguardare la permanenza del suddetto Punto di assistenza e informazione fiscale”.

Il Consiglio ha respinto a maggioranza una mozione - firmata dai pentastellati De Chirico, Nola, Manzo, Greco e Primiani - avente a oggetto “Azienda autonoma Molise Acque, Piano Aziendale e concessioni idroelettriche”.