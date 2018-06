Taglio dei vitalizi, Federico (M5S): “Faremo risparmiare ai cittadini circa 200 milioni di euro”

ROMA. Tra tensioni e minacce di “rappresaglia” da parte degli ex deputati, ieri è il dibattito sul taglio dei vitalizi è sbarcato sui tavoli dell’Ufficio di presidenza della Camera.

A Montecitorio anche il campobassano Antonio Federico, esponente del Movimento 5 Stelle:

«È cominciato l’iter per porre fine a una ingiustizia sociale - ha detto Federico- Il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato il taglio dei vitalizi. In questo modo, in questa legislatura, faremo risparmiare ai cittadini circa 200 milioni di euro. Da quando grazie a voi sono entrato nelle istituzioni ho sempre lavorato per mantenere le promesse. Ho rinunciato a circa 300 mila euro da Consigliere regionale e mi dimezzerò lo stipendio anche da parlamentare come faranno tutti i portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera e al Senato»

«Il compito dei parlamentari- ha concluso il grillino- è quello di risolvere i problemi dei cittadini ma nell’ottica dell’equità sociale. Per questo sono orgoglioso che proprio il MoVimento 5 Stelle stia tagliando quello che non è un diritto acquisito ma è un privilegio rubato. Il mio, il nostro impegno è quello di rendere l’Italia un Paese migliore lavorando ogni giorno con determinazione e coraggio».