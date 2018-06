Verso le amministrative 2019: la Lega incontra il capogruppo di Forza Italia Roberti

TERMOLI. Come anticipato nei giorni scorsi, si è tenuto presso la sede della Lega cittadina di Termoli di Via Panama, l'incontro tra i dirigenti del movimento salviniano ed il consigliere capogruppo di Forza Italia al Comune di Termoli, Francesco Roberti, autorevole personalità del partito di Berlusconi che per davvero rappresenta la memoria storica della città, una persona alla quale la Lega ha trovato un primo valido interlocutore. Presenti per la Lega, il coordinatore Antonio Selvaggio e i dirigenti Nicola Tedesco, Anacleto Monti, Elio Scutti e Mario Felice.

Proficuo e particolarmente interessante l'inizio di queste consultazioni, volute fortemente da Aida Romagnuolo e che la Lega termolese unitamente a lei, intende avere con tutti i partiti e movimenti politici ma anche con le forze sociali, sindacali e di categoria per iniziare un percorso dove, al centro di tutta la prossima azione politica locale, ci saranno il benessere dei cittadini e, la riorganizzazione del territorio. Antonio Selvaggio, nel sottolineare che la Lega a Termoli così come a Campobasso è il primo partito del centrodestra, ha tenuto a sottolineare che il partito non si sottrarrà a nessun confronto politico e che anzi, tra le varie iniziative condivise, ci sarà anche quella di incontrare quanto prima i dirigenti del M5S, realtà questa che merita la massima attenzione e considerazione, sarà insomma, se accetteranno, uno scambio di idee.

Il nostro obiettivo, ha continuato Selvaggio, è quello di capire cosa propongono e cosa vogliono anche gli altri partiti e movimenti politici, vogliamo capire cosa possiamo magari fare insieme per far uscire questa Termoli ormai alla deriva dall'oblio dell'oscurantismo, dai tentacoli di una sinistra disastrata, assente, egoista e a volte anche presuntuosa, una sinistra inesistente che pensa a colmare esclusivamente i bisogni di pochi e di gruppi di interessi, a discapito di una città che invece merita una nuova classe politica, una città che vuole tornare a sorridere, a vivere. Il nostro obiettivo, ha concluso Selvaggio, è quello di cacciare questi mercanti dal comune di Termoli, questa amministrazione che ha prodotto solo danni, ha causato solo disagi ai cittadini, una classe politica che ha dal primo giorno dimenticato proprio i cittadini abbandonandoli con i loro problemi. Il prossimo incontro, si avrà con i dirigenti politici dell'Udc, successivamente toccherà a Fratelli d'Italia.