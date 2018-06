Scuole, abolizione chiamata diretta. Testamento: "è la strada giusta"

Isernia/Roma - "L'abolizione della chiamata diretta è il passo che va nella giusta direzione per restituire dignità alla scuola pubblica, eliminando una procedura di tipo discrezionale che ha mortificato la professionalità docente, minando la stessa libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita".

Lo afferma Rosalba Testamento, portavoce M5S Camera dei Deputati Commissione VII Cultura, Scienza e Istruzione, che aggiunge: "Dopo tante manifestazioni, flash mob, scioperi e richieste, provenienti dal mondo della scuola, rimaste inascoltate dai Governi precedenti finalmente è stato compiuto un primo passo per restituire dignità alla scuola pubblica italiana e alla classe docente. Una decisione significativa questa: poiché l'a.s. 2018/2019 ormai è alle porte, la chiamata diretta - spiega la deputata isernina - poteva essere superata solo grazie alla Contrattazione Collettiva Integrativa (CCNI). È il primo step per poter intervenire sulla legge 107/2015".

Per i docenti del primo ciclo (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado) la domanda, da compilare per l'assegnazione alla scuola, è già disponibile sul sito del MIUR, nell'apposita sezione Istanze online. Per i docenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado (superiori) sarà online dal 13 luglio. Gli incarichi saranno affidati secondo il punteggio.

"Il percorso che ci proponiamo di seguire per ridare alla scuola, e alla cultura in generale, la dignità e l'importanza che merita è ancora lungo - commenta l'on. Testamento - troppi sono stati i danni perpetrati ai danni della scuola italiana nel corso degli anni.

Noi siamo convinti che, dopo le politiche dei tagli lineari e del risparmio, l'istruzione debba tornare al centro del sistema Paese. La cosiddetta "Buona scuola" ha portato a compimento un progetto ventennale di privatizzazione e di aziendalizzazione della scuola pubblica, attraverso l'istituzione di un nuovo modello verticistico con a capo la figura del dirigente scolastico trasformato in vero e proprio manager, al quale affidare la gestione della azienda-scuola. È il momento - conclude - di cambiare rotta".