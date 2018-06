“Fondazione Milani” e Comitato Trivelle Zero: «Tutto cambi perché nulla cambi»

TERMOLI. La Fondazione “Lorenzo Milani” Onlus Termoli e il Comitato Trivelle Zero Molise, hanno espresso il loro pensiero sul decreto ministeriale di autorizzazione al gasdotto Larino-Chieti.

«In assoluta e sconfortante continuità con la politica energetica dei governi precedenti, arriva l’autorizzazione al gasdotto Larino-Chieti, opera inutile e pericolosa contro la quale sono in lotta da anni la Fondazione “Lorenzo Milani”, il Forum H2O, i comitati No Triv e No Hub del Gas di Abruzzo e Molise, in collegamento con i movimenti civici di tutta Italia.

Evidentemente, la lucidità di Tomasi da Lampedusa nel suo Gattopardo continua ad essere al passo con i tempi: in Italia l’unico modo per assicurarsi che le cose continuino come ci fa comodo è mettere in scena l’eterno copione del cambiamento. Certo, una così tempestiva prosecuzione dei progetti precedenti non ce l’aspettavamo: tanto più che il Movimento 5Stelle, uno degli assi portanti del governo del “cambiamento”, qui in Molise è contrario all’opera.

Abbiamo denunciato in diversi recenti incontri pubblici tutte le criticità e soprattutto la totale inutilità di questo lunghissimo gasdotto, che certifica con voce assordante la nostra dipendenza dalle fonti fossili, il passato che non possiamo più permetterci; ma soprattutto ci trasforma in terreno di servitù di passaggio per il combustibile del Nord Europa, distruggendo coltivazioni di pregio e mettendo in moto il folle meccanismo del pompaggio ed estrazione di gas dagli impianti di stoccaggio, vere e proprie bombe ad orologeria. E quello del Sinarca è enorme…

Il tutto senza portare alcun beneficio al territorio, né in termini di lavoro né tantomeno in quelli di sviluppo.

Sui media locali viene in questi giorni ribadito che la Regione non avrebbe potuto comunque opporsi, perché le autorizzazioni erano tutte in regola: argomentazione pretestuosa. Prima di tutto sarebbe stato dovere preciso di tutte le amministrazioni locali coinvolgere e informare i cittadini (come al solito sono state le associazioni a farlo, e solo loro); in secondo luogo si sarebbe dovuto prendere atto dell’esistenza di un vasto fronte civico contrario all’opera, in tutta Italia, e approfondire il tema non accontentandosi delle affermazioni dei proponenti e dei ministeri.

Si sarebbe potuto quindi studiare il modo di opporsi utilizzando tutte le possibilità, ivi inclusi i ricorsi al TAR, come molte regioni hanno fatto nel caso delle richieste di prospezioni petrolifere (NON il Molise, ovviamente).

Ora cosa si può fare? Sicuramente studiare bene il decreto ministeriale, organizzare forme di contrasto, continuare la mobilitazione sui territori. Non ci arrendiamo certo: a Sulmona il 21 maggio eravamo tantissimi, tutti uniti dalla Val di Susa al Salento e alla Sicilia. Non si ferma tanto facilmente un movimento popolare così variegato e determinato.

La continuità gattopardesca non spaventa chi continua,come noi, a sognare anche di giorno ».

Fondazione “Lorenzo Milani” ONLUS Termoli

Comitato Trivelle Zero Molise