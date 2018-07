Campobasso-Termoli-Pontida: la Lega molisana si tinge di verde

TERMOLI. Il Molise in verde oggi a Pontida. La delegazione termolese è partita ieri sera alle 19 e rotti da via Corsica per raggiungere la sede del raduno generale salviniano.

«Con il capogruppo della Lega al Consiglio Regionale del Molise Aida Romagnuolo, il nostro pullman da Campobasso-Termoli, diretto a Pontida per incontrare Matteo Salvini», il messaggio lanciato dall'autobus.