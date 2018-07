Una modesta proposta per la nuova giunta Puchetti: il cittadino che partecipa al bilancio

LARINO. L’Esecutivo frentano è nato. Il sindaco Puchetti ha riservato per sé la gestione del bilancio comunale. Poiché mi piacerebbe che anche Larino diventasse un Comune che consenta ai propri cittadini di segnalare, di ideare e di votare proposte per il futuro, mi rivolgo al primo cittadino affinché faccia di Palazzo ducale un ente territoriale che cominci dalle esigenze che il cittadino stesso propone, dandogli piena voce. Ma quale potrebbe essere l’istituto che consenta tutto questo? Il riferimento va ad una sorta di bilancio partecipativo, in sostanza ad uno strumento di democrazia diretta volto a permettere la segnalazione di idee e di proposte per le varie aree in cui opera la Comunità. In un’ottica del genere, ogni elettore potrebbe proporre progetti volti alla riqualificazione di immobili, alla riduzione ‘in pristino’ di giardini e di aree verdi al fine di realizzare opere pubbliche, attrezzature od arredi. Naturalmente l’Amministrazione dovrebbe supportare le proposte più votate, supportandole con una determinata cifra massima, collocata in bilancio dall’Esecutivo (come proposta) ed approvata dall’assemblea civica. Chiunque abbia partecipato alla co-progettazione sarebbe invitato ad incontri con tecnici ed esperti per approfondire (e verificare) la sostenibilità tecnica ed economica nonché i tempi di realizzazione delle proposte. Naturalmente soltanto quelle ritenute sostenibili sarebbero ammesse alle fasi successive.

Esauriti questi approfondimenti i vari temi assentiti verrebbero pubblicati e diffusi sui canali di comunicazione comunali, sino a giungere alla fase del voto con cui dovrebbero pronunciarsi: 1) i cittadini residenti (dai 16 anni in su); 2) quelli non residenti ma che esercitino – sul territorio – la propria attività di lavoro, di studio o di volontariato; 3) gli stranieri o gli àpolidi attivi. I vari progetti di bilancio partecipativo sarebbero votati sul sito ‘on-line’ dell’ente o – in alternativa – in punti ‘ad hoc’ predisposti per il voto assistito. Le varie elaborazioni verrebbero realizzate entro i successivi 3 anni. Purtroppo oggi si forma un bilancio astruso, fatto solo di numeri. A Palazzo ducale funziona così da decenni, al punto che non si sa mai chi – materialmente - si sia dedicato alla predisposizione dello strumento contabile. Ciò vuol dire che l'Esecutivo sottopone semplicemente all'Aula l’abbozzo della gestione delle spese correnti, basato su quelle dell'anno prima, col risultato che il cittadino continuerà ad ignorare quali siano i programmi che ciascun assessore dovrebbe avere elaborato al fine di imprimere la propria impronta sul terreno della cosa pubblica locale. Ma, pure in questo caso, poiché sono centinaia le poste dedicate alla "gestione del condominio", l'Esecutivo dove avrà attinto le somme da apprestare per la pulizia delle caditoie stradali, per aggiornare le tariffe dei servizi elargiti a domanda individuale (scuolabus, mensa scolastica, etc.) che, come al solito saranno fatti gravare, piuttosto che su chi ne fruisce, persino su chi sia estraneo al loro uso, magari scordando di farsi pagare i 'ticket' dai debitori veri?

A questo proposito, il senatore Bassanini (Pd) aveva indicato un'agevole strada. Per ogni dirigente-Responsabile di Servizio la redazione del bilancio doveva essere la chiave di volta perché non è più il tempo del “copia ed incolla”. Oggi lo strumento va redatto in termini “reali” dalla struttura, poi fatto proprio – sulla scorta delle priorità politiche - dagli Assessori che avranno avuto cura di attingere dalle esigenze poste dai vari Servizi. Oggi il bilancio non è più una modalità di gestione a mera natura contabile. Se così fosse, si potrebbe conferire l’incarico all’amministratore di un condominio. I problemi sin qui posti non hanno alcunché di politico. Formulano semplicemente una visione pratica. Oggi non v’è né Centrodestra né Centrosinistra; e gli elettori, dai propri Amministratori, si aspettano la soluzione, anche di fatti minimi, prossimi alle proprie esigenze. Non basta non aumentare le tasse, solo per non patire critiche dall'elettore, o mostrare di sapere spendere adeguatamente i fondi regionali. Quasi sempre è solo il resto che conta.

Claudio de Luca