TERMOLI. Grande entusiasmo della delegazione termolese e molisana reduce dalla sfiancante ma piacevole trasferta di Pontida. Partiti sabato sera alle 19, da via Corsica, una trentina i militanti, gli attivisti e i dirigenti del basso Molise e di Termoli che hanno voluto essere presenti ieri al raduno simbolo del movimento verde.

«Abbiamo ascoltato il nostro leader Matteo Salvini con rinnovata volontà di portare sui nostri territori, idee e programmi capaci di rendere il nostro di nuovo un Paese guida, non più succube dell’Europa. Ma intendiamo anche perseguire quell’obbiettivo realmente federalista, che vede le Regioni meno assistite e più autonome», a parlare è il segretario organizzativo locale Anacleto Monti, coordinatore del Basso Molise.

«Intraprenderemo numerose iniziative in molti comuni, per radicare la Lega e il dettato salviniano il più possibile tra la gente, come lui stesso, sta continuando a fare, nonostante la grande responsabilità di essere a capo del Viminale, della sicurezza e dell’ordine pubblico in Italia».

La delegazione della provincia di Campobasso, capeggiata dalla capogruppo a Palazzo D’Aimmo Aida Romagnuolo, ha attirato anche l’attenzione della televisione svizzera, che ha intervistato l’eletta al Consiglio regionale.

«Sotto un sole cocente sul prato di Pontida con noi c’era tantissima gente, molta più degli altri anni», conclude Monti.