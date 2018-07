Toma e “i suoi” comprano 6 tablet, Patrizia Manzo: “A pagarli saranno i cittadini molisani”

CAMPOBASSO. Rischia di suscitare un vero e proprio caso la scelta del governatore del Molise, Donato Toma, di acquistare 6 nuovi i-Pad da mettere a disposizione della Giunta “per meglio agevolare le attività di amministratori".

Una spesa di 2.153,98 euro, non andata giù a Patrizia Manzo, portavoce e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e che con ogni probabilità non mancherà di suscitare strascichi polemici:

«Con una determina regionale - scrive la Manzo - il governo regionale sta per regalarsi 6 i-Pad nuovi di zecca, alla modica cifra di 2.153,98 euro. Testualmente: "per meglio agevolare le loro attività di amministratori". A pagarli però saranno i cittadini molisani che sborseranno altri 2.153,98 euro. In pratica, 12 mila euro lordi al mese, di cui "solo" 4 mila e 500 euro per il rimborso spese dell'esercizio del mandato, non sono sufficienti a sostenere il costo di un I-Pad. Mi verrebbe da pensare che, quando si tratta di costi della politica, il lupo perde il pelo ma non il privilegio».